La sfilata di Versace ci mostra una Gigi Hadid in un nuovo strabiliante look: ecco il colore di capelli che tutte dobbiamo provare in questa Primavera 2021.

La fidanzata di Zayn Malik, Gigi Hadid, dice ufficialmente addio alla lunga chioma bionda. L’abbiamo vista cambiare diverse tonalità ma sempre rimanendo sulla sfumatura del miele. Adesso, trascinata dalle nuove tendenze Primavera 2021, ha stravolto il suo look.

Dopo un anno di silenzio dovuto alla maternità del piccolo Khai Malik, rivediamo la modella sfilare il 5 marzo per la passerella di Donatella Versace: si mostra più sexy e affascinante che mai.

Un ritorno con grande stile. Tutti gli occhi erano puntati sui suoi capelli: un rosso carota sulle lunghezze scalate detta tendenza e sarà il colore più richiesto per la stagione primaverile ormai alle porte.

Gigi Hadid, un ritorno in grande stile sulla passerella di Versace: ecco il colore di capelli perfetto per la Primavera 2021

Ma vi ricordate chi ha dato il via alla mania dei capelli color carota? Nientemeno che Beth Harmon, la protagonista della serie Netflix “La Regina degli Scacchi”. Ed ecco che Gigi Hadid ha colto l’occasione del suo ritorno in passerella per sfoggiare la sua adesione alla nuova tendenza Primavera 2021.

Lei stessa ha confessato nelle sue Instagram Stories l’amore folle verso la serie Tv che da mesi spicca nella top ten di Netflix.

Così ha richiesto al suo hairstylist newyorkese Panos Papandrianos un nuovo look che seguisse le orme di Beth Harmon.

Un taglio lungo caratterizzato per un colore zenzero leggero a cui è stato aggiunto un tocco di cannella.

Innegabile che questa tonalità si adatta perfettamente alla carnagione della modella. “E’ una nuova interpretazione del rosso“, dice l’hairstylist.

Quante di voi saranno coraggiose e cambieranno look per inseguire la nuova tendenza?