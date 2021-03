Giulia De Lellis bellezza senza pari, via la felpa e si è più liberi – FOTO

La bellezza senza pari dell’influencer e scrittrice Giulia De Lellis appare come un grido anticonformista ed un incentivo alla libertà d’espressione.

L‘amante del trucco con ogni sua variante, ex gieffina, nonché ormai nota influencer Giulia De Lellis, ha indossato quest’oggi un particolare capo d’abbigliamento firmato dal brand D I S C L A I M E R. Molto più di un prodotto indica la biografia alla pagina Instagram della firma anticonformista ed amante delle colorazioni fluo indossata dalla scrittrice di origini romane. Ma veniamo adesso allo scatto, al suo contenuto e alla sua cornice.

Giulia De Lellis, bellezza senza pari che “si fugge tutta via“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

“Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia!“, recitava Lorenzo De Medici in un delle sue più liete canzoni. Ed è a questo fugace richiamo che Giulia sembra rispondere in maniera attuale con la sua didascalia alla sua ultima sequenza di ben tre scatti pubblicata questa mattina sul suo profilo. “Milano, 9 Marzo Ore 12:10 Scappo💕“, esordisce così la celebre influencer che sembra mostrarsi adesso con fare furtivo, come se fosse stata ritratta senza il suo consenso e poi leggera ed indifferente all’occhio indiscreto decide di sorridere e voltare lui le spalle. Chi sarà il fotografo degli scatti? Poco importa di fronte al suo sapere essere sempre così impeccabilmente alla moda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Teoria validamente sostenuta anche dai suoi numerosissimi ammiratori che non perdono l’occasione di farle notare quanto segue. “Meraviglia“, o ancora: “Sei stupenda anche quando scapp!😍“, sono soltanto alcuni degli accorgimenti che tengono caldamente compagnia ai suoi oltre 60mila like. Un outfit, un modo di essere che non fa che rivelarsi giorno per giorno: un vero successo!