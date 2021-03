Giulia Salemi, il lato A è esplosivo. “Stanno su da sole?” – FOTO

L’ex gieffina, Giulia Salemi ha incantato i follower di Instagram con un primo piano di curve “pericolose” e una dedica speciale

“Donne Power…” – ha commentato sul proprio profilo Instagram, la giovanissima “Vip” del Grande Fratello. Chi se non Giulia Salemi poteva spingersi con il solito spirito da ottimista della vita, nonostante poi le cose non andassero proprio come tutti ce l’aspettavamo.

In occasione della festività delle donne la protagonista dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 ha dedicato loro, un commovente messaggio di solidarietà. L’ex gieffina della quinta edizione del GF 2020 Vip, Giulia ha iniziato a parlare delle donne della sua famiglia che l’hanno accompagnata nella crescita personale e l’hanno resa tale.

Dalla madre Fariba, alla nonna Giuly che “mi hanno sempre sostenuta e supportata per quella che sono, senza mai giudicarmi”. Il lunghissimo post si estende anche a tutte le donne che hanno la forza di credere nella loro forza, di non ostentare gelosie e accettarsi così come “madre natura” ci ha dati alla luce

Giulia Salemi, bellezza floreale e travolgente su Instagram: che fisico

Negli ultimi cinque mesi abbiamo sentito spesso il suo nome in tv, grazie al modo di comportarsi tra la gente, che sia di sostegno o a causa di qualche “marachella”. Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5 ha fatto molto parlare di se.

E’ stata bacchettata in studio dagli opinionisti, Antonella Elia e Pupo, criticata dai componenti della casa e così via. Ma nell’esperienza della Salemi c’è anche la soddisfazione di aver incontrato l’amore vero, non il sentimento inteso come “show”, ma sincero e reale.

Su un post di Instagram, la piacentina ha esaltato il suo rapporto con Pierpaolo Petrelli, “con cui costruire giorno dopo giorno una vita serena. Grazie di esserci amore mio 🤍”. Al di là di un sentimento così intenso, per i fan della Salemi, il cuore ha un battito ancora troppo accelerato per il valore estetico di una donna, che ostenta un sex appeal da capogiro.

In occasione dell’ultimo post per onorare le donne, Giulia si presenta con un vestito a fiori, molto elegante e appariscente. La “corsa” dell’outfit termina fino al dècollète: l’impetuosità delle curve fa pensare al fatto che si reggono su da sole.

Un lato A così esplosivo non l’avevate mai visto prima? E allora mettetevi comodi, che la Salemi vi ringrazierà, regalandovi un fiore