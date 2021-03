Jessica Franceschetti ha postato sui social uno scatto in cui si è mostrata bellissima. A colpire i fan è un dettaglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

L’influencer vicentina Jessica Franceschetti continua a stupire i suoi follower. Questa volta a lasciare senza fiato è uno scatto in cui si mostra a figura intera. Si tratta di un selfie allo specchio. La Franceschetti indossa un vestito osé. Gonna cortissima, sfoggia un fisico mozzafiato. In particolare è il dettaglio della profonda scollatura in pizzo a colpire il milione di follower che la seguono ogni giorno. Subito è tripudio di commenti. Molti utenti sono affascinati dalla bellezza dell’influencer.

Jessica è diventata nota al pubblico a seguito della partecipazione a trasmissioni sportive a livello locale. Tra le sue più grandi passioni infatti vi è il calcio. Classe 1988, dopo gli studi in ragioneria ha lavorato presso un Hotel. Poi si è lanciata come modella e sul piccolo schermo.

Ha iniziato l’attività sui social su suggerimento di un amico. Per gioco ha incominciato a curare la sua comunicazione online raggiungendo sempre più successo. In particolare un video dove palleggia con un pallone è andato virale. Spesso al suo nome è stata legata la denominazione di “Football lover“.

LEGGI ANCHE > Jessica Franceschetti con un mini abito attillato, gambe in vista, che spettacolo-FOTO

Jessica Franceschetti: da ragioniera a famosa influencer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

LEGGI ANCHE > Jessica Franceschetti in bikini confessa “Qui non metto la mano…” – FOTO

Jessica ha trasformato l’attività sui social in un vero e proprio lavoro. Numerose le collaborazioni con brand e marchi. Sono le sue forme generose e il suo temperamento allegro a conquistare i fan.

Non mancano tuttavia gli haters. Ma Jessica non si cura di loro e va avanti nella sua attività. In ogni scatto si mostra sorridente e bellissima. Sfoggia mise sensuali e look sempre trendy. Il suo sogno nel cassetto è approdare nel mondo dello spettacolo a livello nazionale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Per quanto riguarda la vita sentimentale il suo nome è stato associato a quello di George Leonard, concorrente del GF nel 2010.