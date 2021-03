Jolanda De Rienzo le sfida tutte: fisico bollente e indimenticabile FOTO

Jolanda De Rienzo regala ai follower foto eccezionali, i suoi scatti fanno il giro del web…Perché? Vi spieghiamo il motivo

E’ una giornalista sportiva molto seguita sui social, non solo per la sua bravura ma anche per la sua bellezza e sensualità. Infatti regala ogni giorno scatti accattivanti ai fan che crescono giorno dopo giorno. Stiamo parlando di Jolanda De Rienzo, che non perde occasione di stupire il web con post che di certo non rimangono solo sul suo profilo, chi di voi non ha una sua foto sul telefono?

Jolanda De Rienzo: cosa la rende così bella? FOTO

Sono più di trecentotrenta mila i follower che ogni giorno la seguono su Instagram e non rinunciano a commentare o mettere like alle foto che la giornalista pubblica. D’altronde è impossibile resistere a così tanta bellezza, specialmente se scatti sensuali e accattivanti rientrano ormai nella quotidianità del web. Quasi duemila post, uno diverso dall’altro ma con una cosa in comune: Jolanda De Rienzo. La donna si mostra in primo piano e con lei le sue mostre sempre in pole position, vestita o semi nuda.

“Vivo di passioni” scrive su Instagram, una di queste è pubblicare foto? Sicuramente le piace molto e non rinuncia a farsi avvolgere da complimenti che ogni giorno le riservano i fan. Cuori, fiori, faccine, tutto e di più per lei che non si risparmia mai.

Vestita di nero, bianco o in intimo, De Rienzo è sempre pronta a regalare al suo pubblico grandi emozioni. Tra uno shooting e l’altro non manca mai uno scatto davanti allo specchio. Una doppia vita, quella in televisione e quella sui social, e a voi quale piace di più?