Katia Pedrotti, la bellezza che ti fulmina : ti guarda e sei in estasi – FOTO

Katia Pedrotti. Dal Grande Fratello al web: successo di pubblico assicurato. Celebra un giorno speciale con un messaggio importante

Ieri in tutto il mondo si è svolta una ricorrenza importante; è stata la Giornata Internazionale in onore della donna. Se in passato questo momento ha avuto connotati trash con party in discoteca con spogliarellisti e intrattenimenti di dubbio gusto, quest’anno (forse per l’impossibilità, causa Covid, di girovagare tra vari locali) il focus si è posto su ben altro. L’ 8 Marzo non vuole essere una festa, bensì una celebrazione, una commemorazione di quanto le donne abbiano lottato e facciano ancora per ottenere i propri diritti civili, per l’equità, per gridare ancora una volta no alla violenza di genere.

Un messaggio positivi, di chi ha ben compreso il significato profondo di questa giornata arriva dalla showgirl Katia Pedrotti. Sul proprio profilo Instagram pubblica un suo intenso primo piano. Sguardo serio fisso sull’obiettivo, un raggio di sole le illumina il volto. In didascalia scrive: “Oggi mi auto celebro! Ma anche domani, dopo domani e tra un mese ancora!!! La rivoluzione che puoi fare inizia da te, il cambiamento anche ed è solo riconoscendo quanto vali, che puoi essere felice dei successi delle altre! Questo è il vero girl power !”

Katia Pedrotti: cosa fa adesso?

Katia Pedrotti, classe 1978, è un volto noto della televisione italiana. L’abbiamo conosciuta per la prima volta grazie alla sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello. Sale, in quell’occasione, sul podio ottenendo un ottimo terzo posto. Quell’esperienza ha cambiato la sua vita per sempre. In primis per la notorietà che ne è scaturita. In secondo luogo perchè, proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, ha conosciuto Ascanio Pacelli. Hanno iniziato una relazione che dura tuttora; sono felicemente sposati e sono genitori di due bambini, Matilda e Tancredi.

Ha partecipato a Mamma che Riccanza, show di MTV che racconta la vita di quattro mamme super glamour. E’ stata opinionista nei programmi di Barbara D’Urso. Oggi si è reinventata influencer sul web: ha all’attivo circa 480mila follower. E’ corteggiata da numerosi brand di prestigio e racconta la sua vita, hobby ed esperienze attraverso immagini su Instagram.