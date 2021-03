Laura Cremaschi atomica: vestitino inguinale ti sballa – FOTO

La Bonas Laura Cremaschi augura una buona prima visione del programma “Avanti un altro” in mini abito nero, quanta beltà in uno scatto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Dopo tanta attesa, ieri su Canale 5 è tornato l’appuntamento quotidiano con “Avanti un altro!”, il quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurentis che proprio quest’anno festeggia i dieci anni di messa in onda. Tra le Bonas che hanno accompagnato la nuova edizione del programma anche Laura Cremaschi, che accanto alle colleghe Francesca Brambilla, Sara Croce e Claudia Ruggeri.

Nelle scorse ore abbiamo visto le divine postare diverse foto per anticipare la messa in onda, la più bella le raggruppa in abito da sera con spacchi stratosferici e tacchi alti mentre attorniano, come body guard, Paolo Bonolis in completo elegante. Ma Laura Cremaschi non ha esitato a condividere altri scatti che la riguardano e in cui augura ai suoi follower una buona visione per la prima puntata della stagione.

LEGGI ANCHE -> Amelia Fiore, il bikini bianco è un filo di spago: posteriore da sballo – FOTO

Laura Cremaschi in mini abito nero, una dea sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo, la scollatura è disumana: “il davanzale di un tramonto”, cantava Eros – FOTO

Vestita con un mini abito firmato Le Twins, Laura Cremaschi annuncia la prima messa in onda della stagione del programma “Avanti un altro” su Canale 5. Divina e eterea con i suoi capelli biondi fluenti che le cadono sulle spalle ed un sorriso che ammalia sempre con fascino.

L’abito con le spalline sottili le copre davvero pochi centimetri di pelle e Laura scopre garbatamente sia il seno florido che le gambe longilinee. Troppo seduttiva per i suoi fan che la bombardano con commenti davvero piccanti. Tra questi sia Claudia Ruggeri che le scrive “Ah bona ❤️😍”, che Paola Turani che invece le manda due smile con i baci 😍😍.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

25mila like per lo scatto infuocato della Bonas che sicuramente nelle prossime sere ci regalerà grandi sorprese durante lo show assieme alle sue colleghe.