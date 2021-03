Vi ricordate Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni? Laura Torrisi nonostante il passare degli anni rimane unica e inimitabile

Laura Torrisi dopo aver concorso al Grande Fratello 6 è diventata una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Ha lavorato a fianco di grandi personaggi come Gabriel Garko, Anna Safroncik, Roberto Farnesi e per finire Leonardo Pieraccioni nonché il suo ex marito e padre di sua figlia Martina. Insieme hanno vissuto una bellissima storia d’amore, compagni non solo a casa ma anche nel lavoro. La coppia ha interpretato Una moglie bellissima, uno dei film dell’attore toscano che ha riscontrato nel corso degli anni molto successo.

Laura Torrisi: una moglie bellissima, ma non solo

Non solo è stata una moglie bellissima in tutti i sensi, sia nella vita che nella finzione, ma è anche una mamma meravigliosa che trascorre il suo tempo libero insieme a sua figlia Martina e non perde occasione di dedicarsi a lei e godersi un po’ di relax con la piccola della famiglia. Dopo la separazione dal marito, la donna ha dovuto spiegare alla bambina cosa stesse succedendo, ma insieme a Pieraccioni hanno dato vita ad una capolavoro. Ieri in occasione della Festa della donna, Laura ha organizzato una passeggiata in campagna con Marty e poi ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della giornata stupenda.

“Auguri alle piccole donne della mia vita” scrive rivolgendosi a sua figlia e ai cani. “Il tuo splendore esteriore e interiore sono un inno alle donne” commenta un fan, “Complimenti Laura per la squadra femminile che hai” aggiunge un altro utente.

Di una bellezza intramontabile, Laura Torrisi è pronta a regalare nuove emozioni al pubblico italiano. Ma ci sarà un ritorno in televisione o al cinema? Per il momento la sua vita è in stand-by.