Ludovica Pagani, la giacca si apre proprio lì: qualcosa di letale per il cervello – FOTO

Ludovica Pagani con la foto pubblicata sui social mette a segno un colpo mortale per il cuore del pubblico e per le sue “rivali”

La guerra delle giornaliste sportive si fa ogni giorno più infuocata grazie agli scatti che ognuna di loro pubblica sul proprio profilo Instagram. L’ultimo temibile colpo è stato sferrato da Ludovica Pagani che, lasciandosi ritrarre all’interno dello studio televisivo, mette a tappeto i fan. La sexy giornalista infatti ha pubblicato uno scatto in cui indossa un completo pantalone e giacca che riesce a mettere in risalto la sua adorabile figura. Proprio la giacca, lasciata maliziosamente aperta, riesce a regalare agli occhi dei fan un’immagine celestiale. Sotto infatti Ludovica indossa soltanto un top pieno di paillettes che, illuminate dai riflettori, hanno la capacità di evidenziare la sua invidiabile carnagione e soprattutto il generoso décolleté. Cartellina alla mano la Pagani si mostra al suo pubblico assolutamente pronta per iniziare una nuova trasmissione sportiva dedicata ovviamente alla serie A. Nella prima puntata che sta per iniziare Ludovica sperimenterà i nuovi orizzonti del mondo dell’e-sport.

Il successo di Ludovica Pagani

Ludovica Pagani nonostante la giovanissima età, ha infatti appena 25 anni, è uno dei volti più noti ed apprezzati della televisione sportiva. In realtà la sua grande popolarità è nata involontariamente da una gaffe che l’ha vista protagonista. Nel corso di un programma dedicato al calcio infatti confuse i punti in classifica delle squadre con la loro posizione. Dopo questo piccolo scivolone però la sua carriera è iniziata a volare in alto spinta da venti sempre più favorevoli. La sua grande popolarità, e la presa che grazie anche alla sua bellezza riesce ad avere sul pubblico, l’hanno portata ad intraprendere anche altre strade al di fuori del giornalismo.

In contemporanea infatti da diverso tempo si dedica all’ammaliante attività di influencer potendo vantare un seguito di oltre 2 milioni e seicento mila follower. Nonostante tutto la vita privata di Ludovica Pagani è avvolta dal più fitto riserbo. Si sa soltanto che è impegnata in una felice storia d’amore con il manager Steven Basalari, direttore artistico di diversi locali notturni sparsi lungo tutta la penisola.