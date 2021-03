Maneskin da giovani, voi li avete mai visti? Sui social spunta la foto in Via del Corso. Erano diversissimi da oggi

I Maneskin sono la band del momento, i vincitori di Sanremo 2021. Un gruppo di giovani ragazzi che nessuno si aspettava di vedere sul podio dell’Ariston ma che tutti dopo la proclamazione hanno acclamato. La loro vittoria con il brano “Zitti ma buoni” ha fatto trionfare il rock, un genere un po’ snobbato su un palco così importante come quello di Sanremo che da sempre ha celebrato il bel canto.

Ma quest’anno Amadeus ha portato una ventata di rinnovamento con tantissimi giovani in gara, sound e proposte alternative ed i Maneskin hanno sbaragliato tutti. I quattro componenti del gruppo, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono fatti apprezzare dal pubblico in brevissimo tempo. Dopo la loro partecipazione a X Factor, il successo è esploso. Il talent che non hanno vinto, anche se per molti sono stati i vincitori morali, li ha lanciati a vele spiegate nel mondo della musica e nel giro di soli quattro anni sono arrivati sul tetto della musica italiana.

Come riporta il Corriere della sera, la bassista Victoria De Angelis lo ha ammesso subito dopo la vittoria a Sanremo. “In soli quattro anni siamo passati dal suonare in strada a via del Corso a Roma e dai ristoranti a vincere Sanremo”.

Maneskin da giovani, la foto in Via del Corso: diversissimi da oggi

E infatti la foto che spunta fuori dal loro profilo Instagram lo racconta benissimo. I Maneskin poco più che adolescenti in centro a Roma che cantano tra la gente. Nella centralissima Via del Corso, in t-shirt, pantaloni e la custodia della chitarra a terra per ricevere le offerte.

La band romana allietava i passanti con la musica. Erano solo dei ragazzini, acqua e sapone, con la faccia pulita e senza troppi fronzoli e già da allora, anche se non famosi, erano apprezzati dai passati. E vederli così fa quasi strano rispetto all’immagine rock, controcorrente e a tratti strong che hanno oggi.

Ricordiamoci le tutine sempre molto particolari e rigorosamente tutte uguali indossate nelle serate del Festival. Sembrano artisti navigati ma in realtà, dobbiamo dirlo, i Maneskin sono giovanissimi: sono poco più che 20enni. Damiano, il più grande, ha appena 22 anni tutti gli altri solo 20.

Ma loro ci hanno creduto da sempre e con la loro tenacia e bravura, bisogna dirlo, ce l’hanno fatta in tempi record. Era il 2018 quando sono esplosi ad X Factor e oggi nel 2021 si sono aggiudicati Sanremo.

“Siamo andati con zero aspettative, eravamo consapevoli che “Zitti e buoni” era fuori dai canoni sanremesi ma volevamo mostrare noi stessi, la nostra identità e il percorso che abbiamo fatto fin qui” hanno detto i Maneskin dopo la vittoria. E forse proprio questo li ha premiati.

