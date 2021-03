Meteo, le previsioni di oggi martedì 9 marzo, il VIDEO

Meteo: settimana all’insegna dell’instabilità metereologica con piogge soprattutto al centro e al sud. Giovedì giornata di stacco

Continua l’instabilità metereologica sull’Italia anche per la giornata di oggi, martedì 9 marzo. La perturbazione che ieri si è fatta sentire soprattutto al Centro non cederà il passo arrivando anche nella parte meridionale del nostro Paese.

Oggi la giornata sarà caratterizzata da un vortice di bassa pressione che insisterà soprattutto sulla Sardegna. Sarà lui il responsabile di un’altra giornata perturbata per l’isola e gran parte del centro e del sud. In particolare da attenzionare sono Campania, Puglia e Basilicata, ed entro la fine della serata, anche tutto il basso Tirreno. Entro oggi su tutta questa zona sono attese forti precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Diversamente al Nord, la giornata sarà asciutta con il tempo che sarà decisamente migliore, anche se non al top, rispetto al resto del Paese. Ritornerà anche la neve sugli Appennini centrali per i rilievi superiori ai mille metri o leggermente più bassi per il versante adriatico.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Il maltempo continuerà anche per la giornata di domani, mercoledì 10 marzo, soprattutto al Sud ed in particolare su Puglia, Basilicata, Campania e il settore tirrenico della Calabria. Nubi e piogge abbondanti avranno la meglio portando un po’ di acqua anche in Sicilia.

Si avrà un miglioramento in queste zone solo nella tarda serata di domani e nella notte tra mercoledì e giovedì. Attenzione però ai venti di Maestrale che a tratti saranno anche forti sul Mar Tirreno e intorno alle due Isole maggiori.

Tutto cambia giovedì 11 marzo. Giornata asciutta e meteo tranquillo su quasi tutto lo Stivale con alcune nubi al Nord. Venerdì, invece, il tempo sarà incerto, con nubi e piogge tra Liguria e Toscana, Triveneto e Appennini centrali. Soleggiato e clima più mite, invece, al sud.

Per il fine settimana è atteso un possibile nuovo peggioramento del quadro meteorologico. Ma ancora c’è bisogno di tempo per avere delle certezze. Ecco perché bisognerà aspettare qualche altro giorno ancora per capire cosa accadrà nello specifico nel prossimo week-end.

