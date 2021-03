Polina Malinovskaya, il viaggio in aereo diventa spettacolo vietato ai minori

Polina Malinovskaya ha postato una serie di scatti su Instagram mostrandosi in viaggio su un areo. Subito è tripudio di like.

Polina Malinovskaya in viaggio. La bellissima modella russa si è mostrata su un aereo. Sulla sua seguitissima pagina Instagram è apparso un carosello di immagini che la ritraggono bellissima. Seduta su un’elegante poltrona al fianco del finestrino indossa un look comodo e trendy. Maglietta crop bianca e tuta viola dai colorati disegni. Ventre scoperto e capelli raccolti, conquista i suoi 2,3 milioni di follower con il suo sguardo misterioso.

Riprendendo le grafiche presenti sulla tuta, tratte da cartoni animati, chiede ai suoi fan quali sono i loro suoi cartoni preferiti. Tantissimi i commenti di apprezzamento e le parole di affetto verso la modella russa. Molteplici le lingue in cui son stati scritti. Polina è infatti seguita a livello globale.

Fisico mozzafiato, occhi azzurri, lineamenti angelici. Polina si è affermata nel mondo dello spettacolo grazie al suo fascino. In ogni scatto sfoggia la sua forma perfetta in location suggestive. Negli ultimi post si è mostrata spesso sulle spiagge delle Maldive. Foto estive in cui si la modella ha indossato bikini e outfit sensuali. Inoltre ha postato anche diverse foto da Dubai.

Polina Malinovskaya modella e influencer: la popolarità su Depop

Classe 1988, Polina condivide con i suoi fan i tanti viaggi e momenti di vita personale. Nata in Bielorussia, il padre ha origini italiane, è tra le modelle più ambite al mondo. Trasferitasi a Milano a soli 16 anni, durante l’adolescenza intraprende la carriera nella moda. Nel corso degli anni si è attestata come modella in particolare per le campagne di intimo. Inoltre è anche un’influencer che promuove dalle pagine social brand e prodotti.

Polina è inoltre famosa su Depop. Si tratta di una piattaforma di vendita dedicata agli abiti usati. Qui la modella ha creato un proprio account dove vende i suoi capi diventando popolarissima.

Alcuni brand sarebbero rimasti colpiti dalla sua presenza online interessandosi a possibili linee da creare in collaborazione con lei.