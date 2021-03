Sapete quanto guadagna un avvocato in Italia? Parlano i numeri

Quanto guadagna un avvocato in Italia? Facciamo i conti in tasca ad una delle categorie più prestigiose ma anche popolate del nostro Paese

La categoria degli avvocati è stata da sempre una di quelle che si fregia di prestigio e rigore, ma anche una professione nella quale si fa carriera e che viene ben remunerata. Un tempo gli avvocati erano i figli delle famiglie più abbienti, quasi una categoria chiusa che con il passare del tempo però si è sempre più aperta.

Oggi infatti gli avvocati sono sempre di più. La categoria si è allargata permettendo a tutti di poter far parte di questo modo. Sono così tanti gli avvocati che, secondo le stime, il loro numero cresce più della popolazione italiana. +0,8% nel 2020 per questa categoria. Sarebbero così in media 4 avvocati per mille abitanti, distribuiti non allo stesso modo in tutta Italia. In Calabria, ad esempio, se ne contano 6,9 ogni mille cittadini a differenza della Valle d’Aosta che ne segna 1,3 per mille abitanti.

Secondo le stime del Censis, poi, la categoria ha visto anche diminuire i compensi rispetto ad un tempo. C’è chi parla, infatti, della crisi della professione, ma è davvero così? I numeri parlano chiaro e il reddito medio della cassa forense non è poi così impietoso. Ma vediamo nello specifico quanto guadagna un avvocato in Italia.

Quanto guadagna un avvocato in Italia

Per dare una risposta a “Quanto guadagna un avvocato in Italia?” basta guardare i numeri del Censis che descrivono il reddito medio degli iscritti alla cassa forense. Numeri che fotografano la situazione economica dei nostri avvocati, almeno sulla carta. Sì perché questi numeri non tengono conto di quelli che possono essere i guadagni che non vengono registrati.

Secondo quanto riporta contocorrenteonline.it un avvocato in Italia oggi guadagna circa 38.400 euro all’anno. Una cifra che non descrive quelle che sono delle disparità nella categoria. Gli uomini over 50 che operano nel Nord Italia sono tra i più ricchi.

I numeri infatti descrivono un aumento di guadagni a partire dai 45 anni in su, momento nel quale il reddito lievita vertiginosamente, passando da 29mila euro all’anno a 41mila euro. In fondo alla classifica i giovani, le donne e chi opera nel Mezzogiorno.