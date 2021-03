Rassegna Sport: le notizie più importanti del weekend

Rassegna sport: le notizie più importanti ed i servizi giornalistici sugli eventi sportivi disputatisi nel weekend appena trascorso.

Serie A, 26esima giornata: vincono Inter, Milan, Juventus, Roma e Napoli

Si chiude con la vittoria per 1-0 dell’Inter sull’Atalanta la 26esima giornata di campionato. I nerazzurri, dunque, rimangono in vetta e fanno un altro passo in avanti verso la conquista dello Scudetto tornando a più sei dal Milan che domenica avevano battuto il Verona per 2-0 in trasferta. Successi importanti anche per la Juventus di Pirlo, che batte in rimonta la Lazio nell’anticipo del sabato, e per la Roma che, grazie ad una vittoria di misura sul Genoa tiene il passo delle dirette avversarie. Torna alla vittoria anche il Napoli che supera per 3-1 in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic, al secondo KO consecutivo dopo quello contro il Cagliari.

In fondo alla classifica si fa più serrata la lotta per la permanenza nella massima serie dopo il successo del Crotone sul Torino per 4-2 ed i pareggi di Parma e Cagliari rispettivamente contro Fiorentina e Sampdoria.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Calcio, in settimana si gioca in Champions League ed Europa League

Archiviata la 26esima giornata di campionato di Serie A, alcune società italiane saranno impegnate nelle coppe continentali. Questa sera la Juventus affronterà il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League. I bianconeri sono chiamati alla rimonta dopo aver perso all’andata per 2-1 in casa del club portoghese.

Giovedì, invece, Roma e Milan scenderanno in campo per l’andata degli ottavi di Europa League. I giallorossi sfideranno in casa lo Shakhtar Donetsk, ex club dell’attuale allenatore della Lupa Paulo Fonseca. Il Milan, invece, sfortunato nel sorteggio, dovrà giocarsi l’accesso ai quarti contro il Manchester United, la squadra tra le più in forma al momento della competizione

America’s Cup, parte la sfida tra Team New Zealand e Luna Rossa

Uno scontro tanto atteso quello tra Emirates Team New Zealand e Luna Rossa che si affronteranno nella 36a edizione dell’America’s Cup. La competizione, che prenderà il via domani ad Auckland, in Nuova Zelanda, metterà subito di fronte le due barche. L’Italia, nonostante abbia da sempre sognato la Vecchia Brocca, non è mai riuscita a conquistarla, mentre i padroni di casa puntano al quarto successo dopo quelli ottenuti nel 1995, nel 2000 e nel 2017, ultima edizione della manifestazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Non possiamo sapere esattamente quale sarà la velocità delle barche, molto dipenderà anche dalle condizioni del vento”, ha dichiarato in conferenza stampa Patrizio Bertelli, numero uno del Team Prada Pirelli. “C’è tanta aspettativa nei nostri confronti – ha proseguito Bertelli-, forse anche inaspettata. Ma sappiamo che è pur sempre uno sport, non un’ossessione”.