Roshelle labbra carnose e lato A da film Oscar: un fisico estremo – FOTO

Roshelle spinge i fan ad ammirarla da tutte le angolazioni, lei è bellissima con due labbra carnose e un fisico eccellente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Una performance da sballo, l’ultima che Roshelle offre ad un pubblico in costante delirio che si immedesima sensibilmente, nel suo spirito adrenalinico. Questo è il modo di intendere la musica e la vita in generale per lei, sempre in pole position con la voce sublime e un sex appeal da “bacio accademico”.

In questi giorni si è chiuso il Festival di Sanremo, ma lei avrebbe senz’altro gettato un occhio di riguardo dalla tv per magari mettere le basi e crearsi un futuro ad alti livelli. Nel frattempo, lei vi accontenta con la sua enorme bellezza, coriacea in tutti i sensi e con quell’hair style viola che impressiona a prima vista.

Roshelle aumenta il suo grado di giudizio in pubblico a piccoli passi. Lei è abituata a combattere per i diritti e accaparrarsi qel “pizzico” di visibilità propria dei cantanti, col sudore. Per questo i suoi fan hanno un debole per lei in questi sensi

Roshelle ingrandisce il primo piano su una femminilità di inarrivabile grandezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

La splendida Rossella Discolo, in arte Roshelle ha fatto senz’altro breccia nel cuore indolenzito dei follower di Instagram dopo l’ultima foto scattata. Non c’è modo di spiegare un fascino così travolgente che si sposa alla perfezione con il suo punto di vista nei pensieri della vita.

L’intraprendenza, il coraggio e l’adrenalina sono gli “ingredienti” principali di una donna destinata a far parlare di sè nel mondo della musica e non solo. Grazie all’aiuto dei social network, Roshelle si sta costruendo mattone dopo mattone, un “castello di sogni” tra incremento follower e performances da capogiro con alla base, una bellezza impressionante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Per l’ultima occasione via Instagram, la Discolo dona a tutti i suoi fan, l’ispirazione giusta per trovare il meglio del suo repertorio di qualità fisiche estreme. Le labbra carnose e un lato A da “film Oscar” manifestano tutto lo splendore e l’emozione che i follower non si lasciano più sfuggire, ormai dai tempi di X Factor