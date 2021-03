Sanremo, Gasparri si scaglia contro Achille Lauro e attacca la Rai

Gasparri al centro dell’attenzione. Una sua frase è stata citata da Achille Lauro durante Sanremo. Il Senatore ha commentato l’accaduto.

Maurizio Gasparri ha catturato l’attenzione al Festival di Sanremo, ma senza che fosse una scelta. A puntare i riflettori sul senatore è stato Achille Lauro. Quest’ultimo, nell’ambito di una sua esibizione, ha riportato alcune parole di Gasparri. Si trattava di un commento del senatore azzurro pronunciato a seguito di alcune opinioni del cantante. Achille aveva espresso la sua visione sulle forze dell’ordine dopo aver visto in video. Nelle immagini venivano mostrate le perquisizioni da parte dei carabinieri a giovani con addosso cartine e marijuana. “Falliti”, il termine che aveva utilizzato il cantante.

Di seguito il commento negativo di Gasparri sul cantante riportato dallo stesso sul palco dell’Ariston. Il senatore ha raccontato in un’intervista a Leggo che quanto è avvenuto l’episodio, durante la serata del Festival del 6 marzo, si trovava proprio davanti al televisore intento a godersi lo show. Poi una cascata di messaggi su whatsapp in cui gli veniva comunicata la presenza di un sua frase durante l’esibizione di Achille Lauro. Subito il senatore ha ricorso alla tecnologia e ha mandato indietro il video per vedere con i suoi occhi l’epilogo. “La frase è stata decontestualizzata. Ho detto quelle cose perché lui insultava in un video i Carabinieri”, le parole di Gasparri. Si trattava quindi di un giudizio sul commento del cantante non sulla sua persona.

Maurizio Gasparri, insultato sui social: “Saranno denunciati”

Nell’ambito dell’intervista, il senatore è ritornato poi sul contenuto della sua frase confermato la sua posizione. Inoltre ha ribadito quanto sia stato per lui scorretto il comportamento del cantante. Gasparri ha affermato tuttavia di non aspettarsi nulla da Lauro. “Da uno che ha quelle idee non mi aspettavo niente. Quello che mi meraviglia è che Rai Uno non abbia nessuna consapevolezza di quello che manda in onda”, il commento del senatore.

Gasparri ha svelato di aver contattato direttamente il direttore dell’emittente Stefano Coletta. Quest’ultimo avrebbe giustificato l’accaduto affermando che non sapeva cosa sarebbe successo e non aveva idea di cosa sarebbe stato trasmesso. Il senatore ha poi proseguito affermando che sta tenendo traccia di tutti i messaggi di insulti pubblicati sui social nei suoi confronti.

“I pochi che hanno riconosciuto la mia voce e che mi hanno insultato in queste ore saranno denunciati”, ha affermato il senatore.