Zodiaco, i segni che non riescono a dire la verità: i più bugiardi di tutti

Alcuni segni zodiacali non riescono proprio a vivere la loro vita senza nascondersi dietro a bugie, che siano dette a fin di bene o no questo non toglie che si sentano quasi allergici alla verità. Scopriamo di quali si tratti

C’è chi lo fa di proposito, chi per una sorta di abitudine, chi per proteggersi e chi per cercare di manipolare gli altri. La scelta di mentire può nascondere una serie di motivi dietro ai quali le persone si celano, ma questo non toglie che si tratti pur sempre di qualcosa che sarebbe meglio evitare. Questo perché spesso le conseguenze alle bugie potrebbero essere peggiori di quelle ottenute dopo aver detto la verità. Eppure sembra che alcune persone, e in particolare alcuni segni zodiacali, non riescano proprio a farne a meno. Scopriamo quali sono.

I segni zodiacali che non dicono mai la verità, i più bugiardi

Tra i segni zodiacali più bugiardi troviamo senza dubbio l’Ariete, molto abile nel mentire. Raramente viene infatti scoperto e questo accade perché possiede una naturale predisposizione a mentire tanto da rendere le sue bugie davvero credibili. Sa perfettamente cosa dire e come per nascondere una verità e per essere creduto. Questo segno non mente sempre per uno scopo, a volte semplicemente finge di ricordare cose che in realtà non ricorda raccontandole però in maniera ugualmente convincente.

Segue il segno del Toro, un altro professionista in questo campo. Le persone nate sotto questo segno prediligono una bugia alla verità, che puntualmente imbandiscono di falsi dettagli. Il Toro è davvero bravo con le parole e la sua dialettica spesso prende in contropiede. Chi ascolta i suoi discorsi, il più delle volte dei veri e propri monologhi, rischia di perdere la concentrazione o di rimanere confuso dal numero esponenziale di dettagli con i quali vengono arricchiti i racconti. In questo modo raramente le persone si accorgeranno di quello che sta accadendo.

Infine troviamo i Gemelli, tra i più bugiardi dello Zodiaco. Un segno che mente di proposito e per il gusto di farlo. Sceglie in modo accurato le sue “vittime” e riesce puntualmente nell’impresa di far credere a chi lo ascolta di star raccontando delle verità. Questo non sempre succede, ma gli altri sembrano non riuscire a captare la differenza.