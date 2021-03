Perché le serie Tv creano dipendenza? Ecco tutti i motivi

Complice il lockdown, sono sempre di più gli appassionati di serie tv. Ma perché alcune ci piacciono al punto da creare dipendenza? Ecco tutti i motivi Tutti pazzi per le serie tv. Già da qualche tempo il mondo dello spettacolo investe moltissimo sui progetti a puntate, visto il grande successo di audience. Ma a partire dallo scorso anno, a causa del lockdown e del coprifuoco serale, sempre più persone si sono avvicinate al mondo dei telefilm e ne sono rimasti incantate. A favorire gli appassionati ci sono le tante piattaforme di streaming, che consentono di vedere quante puntate si vogliono, senza dover attendere l’appuntamento settimanale, come avveniva con quelle trasmesse in tv. Ma ci sono serie tv e serie tv: alcune le guardiamo per inerzia, mentre altre ci tengono incollati allo schermo per ore. Ma perché alcune creano dipendenza? LEGGI ANCHE -> Netflix, la serie Tv più amata ritorna: il trailer in un VIDEO

Le serie tv creano dipendenza? Ecco tutti i motivi

In America lo chiamano “binge watching“, cioè visione ossessiva. Un’abbuffata di puntate, per vedere tutta quanta una stagione in una sola seduta. Ecco tutti i motivi psicologici che ci spingono a passare le serate sul divano davanti alle nostre serie preferite.

Il primo è sapere subito come andrà a finire la storia narrata. Ci sono episodi e scene scritti per creare suspence e aspettativa. La tendenza è quella di inserire un “cliffhanger“, ossia un colpo di scena alla fine della puntata, messo lì apposta per farci passare subito agli episodi o alla stagione successivi.

Il secondo motivo è il rapporto che si crea coi protagonisti della serie. D’altronde, a furia di vederne le vicende sullo schermo ci sembra quasi che siano amici da supportare o magari figure da biasimare. È il potere dell’empatia: quando ci immedesimiamo negli stati d’animo dei personaggi e percepiamo quello che stanno provando.

Per quanto affezionarsi ad un telefilm sia generalmente un passatempo innocuo, bisogna stare attenti a che non si trasformi in una vera e propria dipendenza. La sofferenza psicologica legata alle forme più estreme di binge watching si manifesta con sintomi specifici. Ad esempio, si rilevano disturbi dell’attenzione e si passano intere giornate davanti allo schermo, fino al punto di mettere a rischio la propria vita lavorativa e sociale.