Conoscete tutti Silvia D’Avenia, l’influencer più sexy del web? Per chi se la fosse persa, ci pensiamo noi a svelarvi qualche curiosità con delle foto

Il web la definisce l’influencer più sexy dei social, è una modella che da anni si sta facendo conoscere su Instagram dove è seguita da quasi trecento mila follower. Stiamo parlando di Silvia D’Avenia, torinese da sempre appassionata di danza. Bella, formosa, sensuale e accattivante ma soprattutto di una semplicità unica. E’ questo che ha fatto innamorare il web di lei che ogni giorno gli regala foto strepitose ma mai volgari.

Silvia D’Avenia: è una bambola o è vera? FOTO

Sicuramente la sua bellezza oltre ad essere naturale è anche dovuta alla tanta danza fatta nel corso degli anni. Le sue forme si rispecchiano in quella passione che l’ha accompagnata nella vita. Oggi balla per lei e per gli altri, ma il suo lavoro è quella da modella e da influencer. Su Instagram pubblica una foto dietro l’altra per lasciare libero sfogo ai commenti e i like che lasciano i fan quotidianamente.

Sembra una bambola da accarezzare, ma Silvia D’Avenia è reale e sorprende tutti. “Bellissima” commenta un utente; “Splendida” scrive un altro fan. Occhi da cerbiatto e labbra da baciare, sono molti i follower che vorrebbero farlo.

Dietro quel sorriso timido si nasconde una grande personalità e l’influencer è pronta a scalare la vetta del successo e a farsi strada anche nel mondo della televisione, dove i fan la attendono? Quando accadrà questo passo? Non ci resta che aspettare e seguirla per altre news.