Stefano D’Orazio, parla Tiziana: “Fino all’ultimo con la speranza, poi…”

Si è appena concluso il Festival della canzone 2021, Sanremo è tornata alla solita routine e si alterna tra zona rossa e arancione, Amadeus e Fiorello sono tornati a casa e il palco dell’Ariston ha spento le luci e chiuso il sipario. A settantadue ora dalla fine della settantunesima edizione, Tiziana Giardoni, la vedova dell’ex batterista dei Pooh Stefano D’Orazio, lancia una bomba e rivela la sua delusione ai giornalisti del Corriere della Sera. “Siamo rimaste con mia mamma davanti alla tv fino alle 2 di notte. Le dicevo: dai, resisti, che tra poco arriva Stefano”. Sono queste le sue parole, per un momento che non è mai arrivato.

Sanremo 2021: Stefano D’Orazio dimenticato, perché?

Tiziana Giardoni, la vedova dell’artista Stefano D’Orazio non ha nessuna intenzione di fare polemica contro Amadeus e Fiorello, che tra l’altro stima profondamente, il suo vuol essere più un appello alla sbagliata organizzazione, secondo il suo parere, di alcune parti del festival. Infatti la donna sapeva che sarebbe stata spesa una parola nei confronti del marito solo alle 2 di notte, cioè alla fine di una delle cinque puntate. “Era tutto strano dall’inizio: avevo ricevuto la scaletta e il fatto che il ricordo di Stefano fosse previsto alle 2 di notte – ha rivelato – mi sembrava una mancanza di rispetto. Forse è stato meglio niente, che essere l’ultima ruota del carro…”. I due conduttori dopo le polemiche che si sono scaturite sui social riguardo a questo argomento, hanno giustificato il tutto con un semplice: “Colpa di sforamenti di tempi”.

Anche Roby Facchinetti non è stato zitto ed ha alzato una polemica per questa mancanza di rispetto nei confronti dell’amico, non solo conosciuto nel mondo dello spettacolo ma soprattutto artista musicale.

