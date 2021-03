Storie italiane 2021, risate in studio: “E’ lei l’unica vera queen”

E’ in onda un’altra puntata di Storie italiane 2021, il primo argomento della giornata riguarda l’intervista a Harry e Meghan, i dettagli

Dopo la settimana di Speciale Sanremo, Storie italiane torna alla normalità con notizie di ultima ora, attualità e cronaca. In studio insieme alla conduttrice Eleonora Daniele ci sono tre ospiti tra cui Cinzia Tani. Tra gli invitati e le persone in collegamento si è discusso prima sul caso di Bolzano, di cui si hanno novità visto che è arrivata la confessione del figlio Benno, colpevole del doppio omicidio, ed ora dell’intervista di Harry e Meghan. Da ore non si parla d’altro, visto che sono usciti fuori retroscena inaspettati.

Storie italiane 2021: Harry e Meghan hanno ragione?

Il secondo argomento della puntata ha riguardato l’intervista di Harry e Meghan, i duchi di Sussex hanno confessato a Oprah Winfrey molti dettagli sulla loro situazione a palazzo reale. Meghan ha rivelato di aver tentato il suicidio, la regina non ha mai accettato il loro bambino perché troppo nero, ed ora aspettano una bambina. A Londra tutti hanno preso le parti della famiglia reale mentre negli Usa c’è chi difende la coppia. A Storie italiane, la conduttrice ha mandato in onda un servizio e poi ha lasciato la parola sia agli ospiti in studio che in collegamento da casa. Tra questi l’inviato Rai Marco Varvello che in diretta da Londra ha sottolineato che all’interno della stessa intervista sono state dette cose contrastanti, soprattutto per quanto riguarda le parole razziste contro il bambino. Eleonora Daniele la definisce una bomba a mano. Ma molti, anche gli ospiti in studio non credono alle parole della coppia ducale.

Il parere di un ospite in collegamento

Il commento del giornalista Riccardo Signoretti lascia ulteriormente senza parole alludendo al fatto che Meghan voglia fare l’attrice e ci stia riuscendo, che sia una questione di visibilità. Dopo le sue parole prende il collegamento il compagno di Simona Ventura, a casa in isolamento, Giovanni Terzi che ironizza: “Mi intervisti perché io sono il compagno dell’unica vera queen che esista nel mondo – afferma – e su questo posso dire la mia”. E poi aggiunge: “Povero Harry, questa coppia prima o poi esploderà, perché da quello che io percepisco da questo ragazzo è che sia un tipo fomentato”. E poi ancora: “Non so quanto possa resistere lontano dalla sua famiglia”.

Insomma la bomba lanciata dai due duchi è appena scoppiata, gli effetti non finiscono qui. “Abbiamo capito da che parte state” conclude la conduttrice a Storie italiane.

