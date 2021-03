Ti sblocco un ricordo, lo spot Recoaro del 1990: “Chiaro? Limpido” – VIDEO

Recoaro nel 1990 mise in onda nel giro di pochi mesi di distanza due spot in cui spiegava come fare la corte, per i giovani, fosse “facile come bere un bicchiere d’acqua”

Tra tutti gli spot prodotti negli anni Novanta non possiamo non citare i due dell’azienda di acque Recoaro, società di imbottigliamento delle acque minerali. L’azienda restò di proprietà statale fino agli anni Novanta, raggiungendo un notevole sviluppo sul mercato italiano con un vasto campionario di bibite, il Gingerino e l’Acqua brillante ne erano le principali.

Nel 1981 era presente con diversi spot anche all’interno di Carosello con il personaggio di Trinchetto che all’interno dello spazio pubblicizzava l’acqua oligominerale Lora. Recoaro venne poi acquistata da Sanpellegrino, per poi passare pochi anni fa alla nuova rivalutazione del marchio con una nuova identità strutturata. Ma vediamo insieme gli spot che tanto hanno fatto parlare tre decenni fa.

L’amore secondo Recoaro: “Facile come bere un bicchiere d’acqua”

Due gli spot messi in onda sulle reti Rai e Mediaset negli anni Novanta che vedono come protagonisti due giovani fidanzati che si scambiano parole in codice per esprimere i loro sentimenti. Nel primo i due sono ancora in fase di corteggiamento, lui telefona a casa della ragazza bisbigliando all’apparecchio “Recoaro, Recoaro”.

La mamma appare sconcertata e non capisce, ma poi la ragazza corre alla cornetta e prendendo in mano la situazione risponde al suo innamorato, a sua volta e con fare sognante, “Recoaro, Recoaro”. L’amore e la coppia sono al centro anche del secondo spot in cui i due, ormai coppia consolidata, sono al ristorante, e lui un po’ impacciato si fa rubare la fidanzata da un cameriere molto spavaldo che ripete ancora una volta “Recoaro, Recoaro” per provarci con lei.

Lei sembra apprezzare ma il fidanzato innervosito strappa la bottiglia dalle mani del cameriere e lo allontana con gli occhi. Fare la corte è facile come bere un bicchiere d’acqua, “Chiaro? Limpido!”.