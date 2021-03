Valentina Vignali incantevole, la minigonna in pelle e fondoschiena da sballo – FOTO

Valentina Vignali delizia i followers con un outfit da capogiro: minigonna in pelle ed un fondoschiena da sballo.

Valentina Vignali si dichiara felice, in quest’ultimo post pubblicato durante l’ora di pranzo. In effetti basta guardarla negli occhi per ammirare quello sguardo sereno. Ma Valentina, ormai sappiamo, propone outfit sempre interessanti e quindi non possiamo che valutarli e prendere nota. La minigonna in pelle aderisce perfettamente sul corpo risaltando il fondoschiena, dato che è messa infatti di profilo le rotondità emergono senza fatica. Il maglione a prima vista potrebbe sembrare semplice ma guardandolo attentamente i volant e l’effetto bucherellato che si ripropone per tutto il capo lo rende più fresco come stile stemperando il tono “aggressivo” della gonna. Infine, il cappello con tanto di catena, un accessorio molto interessante che sicuramente verrà riproposto più volte.

Valentina Vignali e l’alert lanciato sui social

Periodo caotico per la Vignali, il trasloco di casa infatti la rende visibilmente stanca, così almeno è come appare tra le storie del famoso social. Non solo scatoloni, un altro problema attanaglia la mente della bellissima influencer; a quanto pare infatti uno dei suoi gatti – Maya – è scappata e di lei non si hanno più notizie. Vane le ricerche, ancora al momento non ci sarebbero novità tanto che la Vignali avrebbe anche preparato il trasportino con i croccantini qualora il felino dovesse tornare nella vecchia casa di Valentina. La cestista ha mandato l’alert sui social ed invita gli abitanti che si aggirano lungo le zone interessate di contattare qualora dovessero rinvenire il gatto.

Ma avverte, è meglio non provare a toccarla perché comunque non lo consentirebbe.