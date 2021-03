Aida Yespica esagerata e incontenibile. Il lato A è in primo piano e la febbre sale. Lo spettacolo è viettao ai deboli di cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Aida Yespica ultimamente è più atomica del solito. La bella showgirl venezuelana su Instagram sta sfornando foto e video che sono davvero da capogiro. Vietati ai deboli di cuore. Le sue forme abbondanti e la sua bellezza procace la conosciamo bene. Certo ora la si vede molto poco in tv ma ci sono i social che tengono accesa l’attenzione.

Quella bellezza così importante che è esplosa nei primi anni Duemila quando lei è arrivata in Italia e ha conquistato prima le passerelle di moda e poi le televisioni, non è affatto svanita. Sono passati 20 anni, oggi lei è mamma e donna di esperienza, ma la sua procacità non si è ridotta. A tratti esce fuori più vorticosa che mai.

Aida non è una di quelle donne che su Instagram costruiscono il proprio futuro con sponsorizzazioni e post che arrivano puntuali ogni giorno. Lei è intermittente ma quando compare non ce n’è per nessuno. Tutte zitte e mute le altre regine del web davanti ad una procacità ineguagliabile.

Ieri è tornata a far stupire i suoi follower e vi assicuriamo che il risultato è davvero esagerato. Per vederlo vai alla pagina successiva.

Aida Yespica esagerata: il lato A è sbattuto in primo piano