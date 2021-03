La Safroncik ha condiviso due foto su instagram in cui appare sensuale in un costume intero nero, splendida

La bella attrice della serie Le Tre rose di Eva, ha condiviso due foto su instagram in cui appare bellissima in piscina mentre esce dall’acqua. Indossa un costume intero nero e aperto sul décolleté, appare magnifica. Nella didascalia la Safroncik scrive:”Ricominciare da se stessi”. La bella attrice ricomincia da se stessa concedendosi un pò di relax in una spa, fa acquagym per tenersi in forma. Anche nelle stories appare mentre sorseggia caffè è fa un pediluvio.

Anna Safroncik e il messaggio per la festa della donna

La bella attrice lunedì in occasione della festa della donna ha condiviso una sua foto mentre appare incantevole sdraiata sul letto con un maglia nera e lo sguardo magnetico. Nella didascalia scrive:”Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società“(Rita Levi Montalcini). Nei commenti poi moltissimi utenti hanno risposto a questo bel messaggio sulle donne. “Auguri Anna, sei una donna meravigliosa ti voglio tanto bene, sei una donna forte e coraggiosa, sei il mio orgoglio“. L’attrice è molto apprezzata dal pubblico, talmente tanto che grazie alle numerose richieste dei fan de Le tre Rose di Eva ha fatto anche la quarta stagione.

Infatti alla fine della terza Aurora Taviani, interpretata dalla bella Anna, era morta a causa di uno sparo. Tuttavia nella quarta stagione è tornata rivelando che è sempre stata viva, a tenuta nascosta dal padre Luca Ward, perché era in coma. La storia d’amore tra Aurora e Alessandro Monforte, interpretato da Roberto Farnesi ha fatto sognare per bene quattro anni i telespettatori. L’attrice ha rivelato a gennaio che tutte le stagioni sono disponibili su Mediaset Play da rivedere in ogni momento. Ma dov’è finita l’amatissima attrice dopo Le tre rose di Eva? L’ultimo film dell’attrice ucraina è stato “Il cacio con le pere” per la regia di Luca Calvani, uscito nel 2020 al cinema. In televisione invece il suo ultimo lavoro è stato sempre nel 2020 con “Stanotte con Caravaggio”.

La Safroncik inoltre si dedica moltissimo al fitness, tiene anche dei corsi. Per quanto riguarda il suo lavoro nel cinema, visto il periodo difficile che ha visto chiudere cinema e teatri per oltre un anno, non c’è nessuna novità. Speriamo di poter rivedere Anna in qualche nuovo film prima possibile.