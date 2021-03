Anna Tatangelo senza veli dopo la doccia: si mette a letto ed è solo sensualità – FOTO

La cantante Anna Tatangelo dà il buongiorno ai fan in una versione decisamente inedita, distesa sul letto dopo la doccia indossa solo l’accappatoio. Che seduzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Negli ultimi giorni la cantante di Sora è stata nel mirino per alcune indiscrezioni emerse riguardo il suo presunto nuovo fidanzato. Archiviata la lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo torna in pista dopo un anno con una nuova luce che la fa splendere.

L’indiscrezione sul nuovo fidanzato di Anna è arrivata da Santo Pirrotta ospite qualche giorno fa a “Ogni Mattina”, condotto da Adriana Volpe in onda su TV 8. Pare che il fortunato sia Livio Cori, un cantante napoletano di tre anni più giovane di Anna e anche molto apprezzato nel panorama musicale nazionale. La bella cantante però non ha ancora confermato nulla, per ora si sta solo concentrando sulla sua ultima uscita discografica.

LEGGI ANCHE -> Anna Safroncik esce dall’acqua con un costume intero nero, davanti esce tutto – FOTO

Anna Tatangelo stesa a letto solo in accappatoio, quanta bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

LEGGI ANCHE -> Paolo Bonolis sulla salute della figlia Silvia: “A 18 anni il problema persiste”

Proprio l’8 marzo scorso Anna Tatangelo ha fatto uscire il suo ultimo disco, “La fortuna sia con me”, pubblicato con l’etichetta discografica di Gigi D’Alessio, la GGD Edizioni, e con Sony Music, e che ha visto al lavoro diversi autori della musica italiana come Daniele Coro, Lorenzo Vizzini, Giuseppe Anastasi, Matteo Buzzanca, Giovanni Caccamo, Placido Salomone e Federica Camba.

Grande lavoro quindi per lei che deve ultimare tutto per la presentazione pubblica dell’album, come ci ha fatto capire stamattina con un buongiorno speciale sulla sua pagina Instagram: “Buongiorno ☀️ Doccia, caffè e via! C’è un disco da chiudere…😉🖤”. La vediamo radiosa e terribilmente sensuale stesa a letto con indosso solo l’accappatoio bianco che svela le gambe nude ed i fianchi sinuosi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Ha ancora i capelli bagnato che le accarezzano le spalle morbide, occhi sognanti e un sorriso contagioso. Due scatti che conquistano i fan della cantante che la premiano con oltre 26mila like e commenti raggianti.