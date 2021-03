Anna Tatangelo stufa dei falsi gossip: “Ora parlo io, fatevi i c…vostri”

L’ultima spiazzante dichiarazione della cantante Anna Tatangelo sui social mette a tacere le troppe voci mediatiche sulla sua vita privata.

La talentosa cantante Anna Tatangelo, in attesa che esca il suo nuovo singolo, si ribella pubblicamente e con decisione contro l’insostenibile ondata di gossip che sta travolgendo nelle ultime settimane la sua vita privata. Senza inoltre mantenere una reale attinenza con quel che realmente le stia accadendo in questo momento. Stanca dunque di leggere più volte menzogne o allusioni del tutto fuori luogo sul suo conto, ha deciso di esporre il suo parere senza filtri in un post appena pubblicato nelle sue storie su Instagram. Ecco quali sono state le sue parole.

Leggi anche —>>> Anna Tatangelo jeans strettissimi e lato B da urlo, ma quanto è bella? – FOTO

Anna Tatangelo: la verità e il caldo invito a “farsi una vita“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Potrebbe interessarti anche —>>> Anna Tatangelo sexy anche ai fornelli: bellezza semplicemente da ammirare! – FOTO

“Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso di stavolta di parlare io“, è stato il primo pacato avvertimento di Anna, per poi continuare sulla retta via del mancato finora rispetto: “Partendo dal presupposto che Gigi ed io“, con riferimento al cantante Gigi D’Alessio nonché suo ex marito, “non stiamo più insieme da più di un anno, e come lui ha il diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anch’io, ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta“, prendendo “ovviamente” in causa la stampa, “di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata”.

“Quando, e se mi andrà di farlo, lo farò io“, ha infine sentenziato la cantante invitando caldamente tutti coloro che hanno approfittato di questo periodo per addentrarsi in questioni di dominio altrui a “farsi” più utilmente “una vita” propria.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I gossip che hanno attirato negativamente l’attenzione di Anna riguardavano infatti il possibile ritorno o meno di fiamma tra lei e Gigi, quanto la messa in discussione del rapporto di amicizia e professionale nato da tempo fra lei e Livio Cori, l’artista musicale che sta attualmente collaborando per la stesura del suo nuovo disco.