Beautiful, anticipazioni puntata 11 marzo: il segreto di Liam

Beautiful, anticipazioni 11 marzo: Hope cerca di rassicurare Liam. Lui è preoccupato, ma non le racconta tutta la verità.

Da quando Hope ha visto Zoe e Thomas baciarsi, la ragazza si sente confusa ed amareggiata. Prova ancora molto rancore nei confronti di Zoe e non riesce davvero a capacitarsi di come Steffy abbia potuto riassumerla alla Forrester Creations dopo tutto ciò che ha fatto. Se non fosse stato per Zoe, che ha coperto suo padre, lo scambio di culle sarebbe venuto alla luce molto prima, causando molti meno danni. Anche Steffy odia l’idea di avere di nuovo la Buckingham alla Forrester, ma è anche disposta ad accettare la cosa se ciò l’aiuterà a svelare i piani di suo fratello. Secondo Liam, Thomas sta fingendo di non essere più innamorato di Hope solo per attirarla nella sua trappola. Zoe, di cui Thomas sembra fidarsi ciecamente, è l’unica che possa chiarire la questione.

Beautiful, anticipazioni 11 marzo: Thomas trova un’alleata in Quinn

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che, nonostante il divorzio, Ridge e Brooke non smetteranno di litigare. Secondo Brooke, Thomas è un pazzo psicopatico che attenta alla vita di Hope. Parallelamente, Liam ascolta Hope annunciare la scelta di Thomas come stilista della Hope for the future. Il giovane Spencer non ne è certo felice, ma adesso che ha una “talpa” alla Forrester confida di riuscire a tenere sotto controllo la situazione.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Thomas e Quinn troveranno un inaspettato alleato l’uno nell’altra. Entrambi sono d’accordo sul fatto che Shauna rappresenti un buon partito per Ridge, soprattutto dopo la turbolenta separazione con Brooke.