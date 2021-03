La bella Guaccero condivide su Instagram uno scatto in cui appare con un mini abito nero e le gambe accavallate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero appare bellissima e sensuale in una foto che la ritrae con un mini abito nero corto che lascia le gambe scoperte. Si intravede il reggiseno e indossa tacchi a spillo vertiginosi, è splendida. Nella didascalia scrive:“Il più bel posto dove stare è nel cuore di qualcuno“. Un utente risponde alla Guaccero scrivendo:”Cara Bianca ti dico che sei di sicuro nel mio cuore, ti seguo tutti i giorni, sei una persona splendida dentro e fuori. Ti auguro una vita meravigliosa“.

LEGGI ANCHE>>>Ilary Blasi: “Sempre accanto”, due gocce d’acqua FOTO

Bianca Guaccero in una nuova serie, annuncia l’ultima ripresa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Anna Tatangelo senza veli dopo la doccia: si mette a letto ed è solo sensualità – FOTO

Vedremo Bianca Guaccero in una nuova serie, il suo personaggio si chiama Rosa. Al suo fianco ci saranno Marco Bocci e Violante Placido, la serie è ideata da Cinzia TH Torrini e prodotta da Casanova. Il titolo della serie è Fino all’ultimo battito e andrà in onda nell’autunno del 2021. Pochi giorni fa la Guaccero ha condiviso su instagram una foto delle riprese annunciando che erano finite. “Ultima scena della serie..volevo ringraziare tutta la troupe formata da grandi professionisti, che negli anni ritrovo come se fossimo una grande famiglia di viaggiatori. Il cast con il quale ho avuto l’onore di condividere questo set“.

La conduttrice poi spiega anche la difficoltà di girare la serie in questo periodo storico così difficile per tutti. “Non è stato facile vivere il set in questo periodo storico, ma si vive come in una micro società, dove ancora una volta la solidarietà e il rispetto verso il prossimo sono stati il motore propulsore che ci ha permesso di navigare attraverso le onde“. Vedremo quindi tra qualche mese la bella Guaccero nei panni del personaggio che ha interpretato in questa serie, in onda su Rai 1.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Sicuramente farà emozionare e si vedrà ancora una volta la sua bravura. Intanto continua con il suo programma Detto Fatto, a cui da appuntamento a tutti i suoi followers che sono ben 732 mila, alle 16.15 per una puntata ricca di avvenimenti anche se durerà meno del solito.