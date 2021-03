Confessione choc di Tommaso Zorzi: “Io e Stefania seguiti da una psicologa”

Il ritorno alla normalità sembra essere piuttosto complicato per Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: l’influencer ha confessato di essere seguito da una psicologa

Dopo sei mesi trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello, senza aver minimamente contatti con il mondo esterno, il ritorno alla normalità dei vipponi sta incontrando numerose difficoltà. Proprio il vincitore di questa edizione, ospite di Casa Chi, non ha nascosto quanto il separarsi dai propri coinquilini abbia rappresentato un vero shock.

Come si evince dalle Instagram stories, Tommaso Zorzi non riesce del tutto a distaccarsi dagli amici conosciuti durante l’esperienza al Gf. Ogni giorno, l’influencer cerca un modo per rimanere in contatto con i suoi affetti più cari: Francesco Oppini e Stefania Orlando. Con quest’ultima, in particolare, Zorzi sta condividendo un percorso di ripresa psicologica.

Tommaso Zorzi, confessione choc sulla Orlando: “Seguiti da una psicologa”

La confessione che Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip, ha rilasciato a Casa Chi ha lasciato gli utenti stupefatti. “Mi devo staccare pian piano da quelle che erano le mie abitudini all’interno della casa“, ha detto l’influencer, intervistato nel talk show condotto da Alfonso Signorini. Come era prevedibile, dopo sei mesi di estraniazione dal mondo reale, per il 25enne non è facile ritornare alla normalità.

Zorzi si è anche spinto oltre, ammettendo che lui e Stefania Orlando si stanno avvalendo di un aiuto molto prezioso per superare al meglio questo momento critico. “Con Stefania ci confrontiamo anche sulla ripresa psicologica, e il Grande Fratello ci dà un sostegno attraverso Piera, la psicologa che ci seguiva nella casa“: queste le parole sconvolgenti di Tommaso.

Il vincitore, con grande franchezza, ammette di aver intrapreso un percorso insieme all’amica Stefania. Per entrambi, rielaborare i sei mesi trascorsi all’interno della casa non è un’operazione semplice, ma necessita del sostengo di una figura competente quale Piera.