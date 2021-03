Elena Morali con un look total red e décolleté in primo piano, l’occhio cade proprio lì – FOTO

Nell’ultimo post condiviso da Elena Morali sui social la ritroviamo in abito rosso sgargiante ed un trucco pesante ma il seno generoso esplode nello scatto, troppo sensuale per i fan

Non sta passando un bel momento la bella showgirl Elena Morali fresca di rottura con il suo fidanzato Luigi Favoloso, dopo aver scoperto che la tradiva con un’altra donna. È stata la stessa Elena a raccontare la vicenda ospite qualche settimana fa di Barbara D’Urso, sembra infatti che sia venuta a conoscenza di questa relazione grazie a una telecamera nascosta in casa, messa lì per caso.

Se per lei il momento non è dei migliori, la giovane non si scoraggia e cerca di restare la stessa donna solare tanto amata dai suoi follower sui social. Anche gli scatti sensuali non sono diminuiti, ma in molti si chiedono se siano solo un modo per mandare messaggi subliminali all’ex compagno.

Elena Morali seducente in rosso ed i fan ringraziano

“Un trucco leggero leggero…proprio da tutti i giorni 🤣🤷🏼‍♀️” scrive Elena Morali a margine dell’ultimo scatto condiviso sui social. La vediamo in un selfie scattato dall’alto che la ritrae con gli occhi chiusi per permettere di osservare le palpebre magistralmente truccate con colori nelle tonalità della vinaccia.

Ma ciò che cattura davvero in questa istantanea è l’outfit vistoso che Elena indossa per realizzare lo shooting fotografico. Un abito rosso arricciato sulle spalle e scollatissimo sul seno che le mette in evidenza il seno generoso e florido.

Un’apertura che esalta le forme rigogliose e che fa impazzire i fan della giovane che la premiano con quasi 20mila like e commenti focosi: “Un opera d’arte irresistibile ❤️”, “Sei bellissima❤️ma ti vedo triste😢 suu Elena 💪💪❤️”, “Meravigliosa”.