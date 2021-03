Avete visto la buonanotte di Eleonora Pedron? In nero, sensuale e con il fondoschiena che ha fatto impazzire i fan, la foto è virale

La showgirl padovana si fa ogni giorno più bella, sarà perché l’amore l’ha fatta ringiovanire o perché è come il vino. Eleonora Pedron è sensuale, armoniosa, splendida, con la semplicità che la contraddistingue da sempre ha conquistato non solo i fan che la seguono sui social, ma anche il suo compagno e collega Fabio Troiano. I due si sono incontrati su un treno e da lì non si sono più lasciati. “Una storia assurda. Il destino, anche qui. Io dovevo prendere il treno dopo, lui quello prima – ha rivelato l’attrice a Diva e Donna – Ci siamo ritrovati seduti vicini. Per tutto il viaggio non ci siamo detti una parola. Solo una frase prima di scendere. Da quella frase poi è partito tutto il resto”.

Eleonora Pedron: buonanotte romantica o ribelle? FOTO

Eleonora Pedron vive a Monaco e Fabio Troiano a Roma, la loro è una storia calma ma piena di passione. Matura sotto ogni punto di vista. Non rinunciano ai loro momenti, sia distanti che insieme, la showgirl ieri sera ha pubblicato una foto prima di andare a letto che ha lasciato tutti senza parole. Ma il suo compagno era lì con lei? Da quanto sembra no, visto che la sua buonanotte è stata molto accattivante. Sul divano, fondoschiena inarcato, in punta di piedi e il suo sguardo paradisiaco. “Illegale stratosferica” si è lasciato scappare un fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

L’onda della passione o della solitudine? Non è dato saperlo, ma la Pedron con questa foto ha fatto il giro del web, perché in un batter d’occhio sono arrivati commenti e like da ogni parte. Dietro la sua semplicità e naturalezza, si nasconde tutta la sua bellezza esteriore e interiore, che è quella più importante.