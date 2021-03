Elisa De Panicis senza veli in piscina, la FOTO rischia la censura

Elisa De Panicis senza veli: il bagno in piscina diventa bollente. La foto è a rischio censura.

Mattinata bollente per Elisa De Panicis, la bellissima influencer infatti è protagonista di una foto che farà molto discutere. Senza veli, si concede un bagno in piscina; l’acqua è trasparente e quindi qualche dettaglio caldo emerge. Molte le parti del corpo che rimangono fuori dall’acqua ovvero, il fondoschiena che emerge con forte prepotenza e il lato A che è collocato proprio al centro della foto, quindi nonostante la De Panicis tenti di occultarne la visione posizionando il braccio, il seno esce e si vede. Quando si è detto discutere, non ci si riferisce ovviamente al milione di followers…anzi, loro la osannano per cotanta visione e le donano dei dolci pensieri, come ad esempio Beh vabbé…adoro!😍 e poi non mancano commenti più piccanti e impreziositi da emoji a forma di fuoco proprio per rappresentare le vampate che questa foto provoca. Il rischio censura è comunque dietro l’angolo.

Elisa De Panicis, l’allenamento hot che tutti sognano

Elisa De Pancis ama condividere alcuni momenti rappresentativi della giornata sul web; le sue storie su Instagram tendono ad essere spesso numerose ma sono un’occasione per curiosare e per ammirare la sua bellezza prorompente (qualcuno di recente l’ha persino paragonata ad una Barbie). Nelle ultime storie si vede chiaramente l’influencer impegnata prima in una seduta con il fisioterapista e successivamente durante un allenamento in casa: sul pavimento infatti a ripetere una serie di addominali.

Il tutto, dietro l’occhio attento del personal trainer che in remoto la controlla per accertarsi che l’esecuzione sia ottimale.