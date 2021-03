Elodie a bomba contro gli haters: “Un sacco di st****i frustrati”

Elodie risponde alle critiche che le hanno mosso rispetto ad un vecchio video che gira in rete. Ne ha per tutti. Ecco le sue parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie cavalca l’onda di Sanremo che l’ha vista tra le protagoniste sul palco dell’Ariston affianco ad Amadeus. Una seconda serata nella quale magistralmente ha incantato tutti, mostrando di essere una vera professionista, oltre il canto.

Ma si sa non sempre esistono solo i complimenti. Quando uno si espone c’è il rischio che arrivino anche le critiche. E per la cantante emersa grazie al talent di Maria De Filippi, Amici a qualche giorno dalla chiusura del Festival sono arrivate le critiche e le accuse. A come si è comportata all’Ariston? Nient’affatto.

L’effetto Sanremo ha fatto circolare un video della giovanissima Elodie al provino di X Factor, nel 2008. Su di lei ne hanno dette di ogni e allora la cantante non ci ha visto più e ha risposto a tono a tutti gli haters che l’hanno criticata. Accuse non sulla performance canora ma sul suo aspetto fisico e sul modo di vestire.

È questo che ad Elodie ha fatto ribollire il sangue e allora ha risposto nelle Instagram Stories rispedendo al mittente quello che gli haters hanno sottolineato. “Ho letto un po’ di commenti .. un po’ senza senso, diciamo”, così è partita per riservare poi il ben servito.

LEGGI ANCHE –> Achille Lauro, tra genio e provocazione. Quanto guadagna?

Elodie: trans, rifatta e vestita male: il ben servito per gli haters

LEGGI ANCHE –> Lorella Cuccarini, lo spoiler inaspettato. Ad Amici il caos

Elodie nel mirino degli haters per il suo provino ad X Factor, quando aveva solo 18 anni, risponde per le rime e punto per punto sgancia la sua bomba.

“Una piccola trans” la prima accusa mossa alla cantante. “Non sono una trans ma non credo sia un’offesa” specifica. Poi passa al punto ritocchi e al “si vede che è cresciuta e si è rifatta come tutte le altre”. Elodie spiega di non essersi rifatta e anche se lo fosse “i c***i vostri?” chiede ironica.

Poi è il momento dell’abbigliamento. “Guarda con che vestiti è andata a fare il provino”. Risposta? “Non c’avevo una lira, avevo 18 anni, mi sono messa un pantalone e una maglietta”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

E dopo aver affrontato punto per punto la cosa, lancia la chiosa finale e il messaggio per gli haters. “Questo per dire che ci sono un sacco di st****i frustrati. Commentare il video di una ragazzina di 18 anni…che tristezza infinita”.