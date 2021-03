Fabrizio Frizzi: a quanto ammonta l’eredità lasciata alla moglie

A tre anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, spunta sul web il valore reale dell’eredità che ha lasciato alla sua famiglia, è disarmante

Era il 26 marzo 2018 quando Fabrizio Frizzi ha salutato per l’ultima volta la sua famiglia, i suoi amici e tutto il suo pubblico che lo ha sempre ammirato e sostenuto. Il conduttore è morto all’età di sessanta anni lasciando sua figlia di appena cinque anni e sua moglie Carlotta. Tra loro c’era un legame speciale, lei molto più piccola di lui, si erano conosciuti dopo un’edizione di Miss Italia alla quale la Mantovan aveva partecipato. Un amore unico e intramontabile.

L’eredità di Fabrizio Frizzi: cosa ha lasciato alla moglie?

Tutti si saranno chiesti cosa abbia lasciato Fabrizio Frizzi alla moglie, visto che è stato uno dei conduttori più noti e di grande successo della televisione italiana. Senza ombra di dubbio lo sarebbe stato ancora se non fosse morto così prematuramente. Non si parla di un’eredità economica, ma di una valore reale su cui lo storico presentatore ha lavorato nel corso degli anni ed ha fatto in modo che anche dopo la sua morte non venga dimenticato. A tutti ha lasciato qualcosa di unico, il suo è un patrimonio incalcolabile fatto di principi e valori: lealtà, sincerità, allegria, semplicità, umiltà. Il web nonostante siano passati tre anni è ancora lì a ricordare la sua maestosità. Alberto Infelise, giornalista de La Stampa, ha scritto un libro in suo onore dal titolo Fabrizio Frizzi Meraviglioso, spiegando in un’intervista: “È una storia d’amore tra Fabrizio e il suo pubblico, i suoi amici, la sua famiglia, la vita”.

Un racconto purtroppo finito fisicamente troppo presto, ma che resterà vivo per sempre nel cuore del pubblico italiano e di tutti i suoi cari. Frizzi non ha lasciato un vuoto, ma ha illuminato il cammino di tante persone che gli sono stati accanto.