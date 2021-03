Federica Pellegrini sguardo magnetico con un amico speciale, telepatia? – FOTO

La campionessa Federica Pellegrini ha postato sulla sua pagina Instagram una foto che la ritrae insieme al suo cane Vanessa e ne descrive la forte intesa reciproca

Pochi minuti fa Federica Pellegrini ha postato uno scatto su Instagram insieme del suo bulldog francese, muso contro muso sdraiati a terra le due si osservano intensamente negli occhi tanto che Federica ironizza nel commento a margine dello scatto, “Telepatia?”.

Nella foto Fede inquadra solo la sua faccia ed il muso di Vanessa, è sicuramente un’immagine che ha rallegrato non solo gli ammiratori della nativa di Scorzè, ma anche tutti gli amanti degli animali come lei che la sostengono per la forte sensibilizzazione che ha sempre portato avanti per la tutala di cani e gatti.

La campionessa ha ormai da diverso tempo due meravigliosi cani, Rocky e Vanessa, che sono sempre presenti nelle sue Instagram stories e le tengono compagnia quando è ferma con gli allenamenti.

Stasera la sesta puntata di Italia’s Got Talent, Federica Pellegrini in pole position

Se qualcuno si stava chiedendo quando si potrà rivedere la bella nuotatrice sul piccolo schermo dopo la sua partecipazione in splendido abito blu elettrico all’Ariston, la risposta è semplice. Questa sera a “Italia’s Got Talent” su Tv8 e Sky Uno alle 21.30, in quanto il programma riprende il suo cammino dopo la pausa concessa per la messa in onda del Festival.

Lo show, prodotto da Fremantle, torna con la sesta e penultima puntata di audizioni, in prima visione assoluta, con i giudici di sempre carichi più che mai e pronti per intrattenere il pubblico a casa: ritroviamo Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e ovviamente Federica Pellegrini, alla conduzione invece, Lodovica Comello.