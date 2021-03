Francesca Musci splende come un fiore, ma tra tutte le rose la più bella è lei – FOTO

Nuovo shooting fotografico per l’ex partecipante di “Matrimonio a prima vista Italia” Francesca Musci, elegantissima in abito rosso splende di luce propria

Forse tra tutti gli ex partecipanti del programma “Matrimonio a prima vista Italia” Francesca Musci è quella che in questi anni si è fatta ricordare maggiormente grazie alla sua presenza fissa sui social dove condivide le sue giornate lavorative e parte della sua vita privata con il marito.

Lei e Stefano Protraggi si sono conosciuti durante il programma nel 2016, un colpo di fulmine che li ha portati a rinnovare le promesse e a consolidare la loro unione. Di tutte le passate edizioni sono, al momento, l’unica coppia che ha proseguito anche dopo la fine del docu reality. Come detto, Francesca è attivissima sui social dove tiene aggiornati i suoi follower riguardo l’alimentazione, l’attività fisica e le diverse sponsorizzazione con i vari brand che la contattano.

Francesca Musci risplende nell’ultimo shooting, abito lungo e rose rosse per lei

Francesca ci aveva anticipato lo shooting con alcune Instagram stories, ma poche ore fa è stata postata la prima foto post prodotta del servizio di ieri. Questa volta la ragazza ha davvero sorpreso tutti come un fulmine a ciel sereno, si è presentata un abito lungo da sera con micro paillette sul petto fasciatissimo lungo i fianchi.

Tiene in mano un mazzo di rose rosse proprio come l’abito che indossa e la sua didascalia è davvero suggestiva per descrivere la scena: “Una rosa non ha bisogno di predicare. Si limita a diffondere il proprio profumo”.

E anche lei, come la rosa, acceca i fan per tanta bellezza, capelli acconciati e trucco vistoso per questo servizio fotografico targato Aivlis.photographer. Sono soprattutto le donne che la riempiono di complimenti a margine della foto che ottiene on poche ore moltissimi like.