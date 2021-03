Giovanna Civitillo. Quanto guadagna la conduttrice del PrimaFestival?

Giovanna Civitillo. Quanto guadagna la showgirl, conduttrice del PrimaFestival? Facciamole i conti in tasca

Il pubblico italiano ha imparato ad apprezzare Giovanna Civitillo ormai quasi 20 anni fa. Era il 2002 quando prese parte al programma l’Eredità. Bravissima, solare, divertente. Il suo stacchetto della “scossa” è diventato iconico e indelebile nella memoria televisiva degli italiani.

Eppure, prima di quel momento, Giovanna aveva già una bella carriera alle spalle. Classe 1977, il suo primo amore è sempre stata la danza. Ha iniziato da giovanissima a studiare presso l’Accademia Arte e Spettacolo “Spazio Danza” nei pressi di Napoli. Il suo talento non è rimasto celato ma le ha permesso di partecipare, fin dal 1996, a diversi programmi facendo la spola tra le reti Rai e Mediaset. Ricordiamo Fantastica italiana (1997), Carràmba! Che sorpresa (1998), Beato tra le donne (1999), Domenica in (2001), tutte trasmissioni di primo piano e innegabile successo.

La svolta vera e propria, sia in campo lavorativo che nella vita privata, è arrivata appunto con l’Eredità. Non era solo una semplice valletta; nel corso delle puntate, oltre agli stacchetti d’inframezzo, era spesso interpellata e interagiva con il pubblico e con il conduttore, facendo trapelare un carattere dolce e simpatia coinvolgente.

LEGGI ANCHE -> Achille Lauro zittisce il pregiudizio: “Le parole fanno male”

Giovanna Civitillo: quanto guadagna la showgirl?

Leggi anche >>> Amadeus, Sanremo 2022? Prima il rifiuto, poi il cambio rotta: le sue parole

Il presentatore dell’Eredità era Amadeus, già conosciutissimo ai telespettatori italiani. Galeotto fu il set della trasmissione Rai. I due iniziarono una relazione che dura ancora oggi e dalla quale è nato il figlio Josè Alberto, venuto alla luce 18 gennaio 2009. Si sono sposati nello stesso anno con rito civile e l’11 luglio 2019 hanno replicato con rito religioso, ottenuto dalla Sacra Rota l’annullamento del primo matrimonio di Amadeus.

Il conduttore ha presentato la sua prima personale edizione del Festival di Sanremo nel 2020. Giovanna Civitillo, splendida e solare, è stata presente all’Ariston per sostenerlo durante tutta la durata della kermesse e venne scelta come inviata per l’occasione nel programma La vita in diretta. Amadeus è stato riconfermato nel 2021 e per la Civitillo si sono aperte le porte del Primafestival che l’ha vista prenderne le redini, affiancata da Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Non sono trapelate notizie certe riguardo al suo cachet. Riguardo alle polemiche sul suo ruolo di primo piano, Amadeus ha dichiarato: “Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti“.

Data la lunga carriera in Rai della showgirl e la presenza sulle reti di Stato del marito, di sicuro le cifre ipotizzabili non sono da buttar via. Indiscrezioni parlano di un compenso annuo di Amadeus di circa 1 milione di euro. Sembra che la coppia possegga appartamenti sia a Roma che a Milano.