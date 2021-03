Giulia De Lellis: il risveglio in intimo toglie il respiro, è un incanto – FOTO

Il risveglio alla finestra di Giulia De Lellis, mentre veste il suo ultimo intimo firmato da un noto brand, toglie il respiro.

Un buongiorno tardivo quello di oggi per l’influencer e scrittrice romana Giulia De Lellis. Immortalata di fronte ad una spaziosa finestra, soltanto in pochi minuti, e mentre si apprestava ad attirare i primi raggi di sole della giornata, ha prontamente tolto il respiro a tutti i suoi ammiratori. Giulia, che in questi giorni dopo la conclusione della sua breve avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sta iniziando ad avviare alcuni progetti per il futuro. Uno dei suoi preferiti poggia le basi proprio sulle sue attività social. Scopriamone di più mentre posiamo gli occhi sul suo ultimo scatto mattutino.

Giulia De Lellis e l’incantevole buongiorno firmato Tezenis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

“Waking up in my @tezenisofficial“, o meglio svegliarsi nel mio meraviglioso nuovo acquisto firmato Tezenis. Giulia ha indossato per il suo risveglio milanese un completo a sfondo bianco e dalle fantasie tipicamente floreali, piccole rose rosse appartenenti alla nuova collezione del noto brand di abbigliamento ed intimo in collaborazione con la catena di Calzedonia.

Il post ha riscosso un importante successo, considerando gli oltre 153mila like ricevuti ad una sola ora di distanza dalla sua pubblicazione su Instagram. “Meravigliosa 🎀💘”, appare agli occhi dei suoi ammiratori ormai la venticinquenne di origini romane. Sembrerebbe inoltre essersi sempre più adattata alla vita frenetica del capoluogo lombardo, e come tale cittadina sul suolo di una nuova città, sta testando l’efficacia della sua nuova strategia promozionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Con il passare delle settimane Giulia sembra che sappia come far crescere la sua popolarità e pare che stia sfruttando al meglio cavalcando la nascente cresta dell’onda sui social. Mantenendo una particolare attenzione ad un probabile ruolo di sponsor per quel che riguarda degli outfit, come quelli esibiti negli ultimi giorni, a ben dire imperdibili.