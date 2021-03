Incidente mortale sulla A10, auto finisce schiacciata da un mezzo pesante

Dramma sull’autostrada A10 Genova-Savona. Un’auto finisce schiacciata da un camion: inutili i soccorsi, il conducente è morto sul colpo

Non c’è pace sulla A10 Genova-Savona. L’ennesimo incidente si è verificato stamattina, all’altezza del km 17,4 in direzione del capoluogo ligure. Più precisamente nel tratto tra i viadotti Egua e Lupara, all’altezza di Vesima. Nello schianto fra un camion e un’auto, il conducente di quest’ultima ha perso la vita. Immediatamente è stato chiuso il tratto interessato dall’incidente, quello compreso tra Arenzano ed il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova.

Ancora non è ben chiara la dinamica dell’incidente mortale. Sul luogo sarebbe stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, si ipotizza che la vettura abbia prima tamponato il camion; poi nel testa-coda è finita schiacciata dal mezzo pesante. Il conducente è morto sul colpo: l’abitacolo dell’auto è rimasto incastrato sotto al tir. L’uomo deve ancora essere identificato. Al momento non si hanno ancora notizie di altri morti o feriti.

Il tratto dove si è verificato lo schianto è interessato dai lavori e la carreggiata in quel punto si restringe da tre a due corsie. Forse il vicino cantiere e la limitazione alla viabilità hanno avuto un ruolo nell’incrementare la pericolosità del tratto autostradale. Ulteriori chiarimenti arriveranno dall’analisi delle immagini delle webcam stradali.

Attualmente in zona il traffico è bloccato. Oltre alla chiusura c’è stata anche una deviazione del flusso di auto per consentire i soccorsi e i rilievi. Si registrano 2 km di coda, e altri 5 km di fila tra Varazze e l’uscita obbligatoria di Arenzano. La riapertura del tratto interessato dall’incidente è prevista per le prime ore del pomeriggio.

Come alternativa alla normale viabilità dell’A10, agli automobilisti è stato chiesto di percorrere la strada statale 1 Aurelia. Per rientrare in autostrada si dovrà prendere l’uscita di Prà, sia per chi viaggia verso Genova, sia per chi deve imboccare la A26.