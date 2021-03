Jessica Franceschetti, esplosiva in costume: si vede davvero tutto – FOTO

Jessica Franceschetti in uno scatto super su Instagram, il costume esalta il suo fisico esagerato: curve in bella vista, dettagli piccanti

Quasi nessuna come lei sa unire le due passioni principali del pubblico maschile, ossia il calcio e l’amore per le donne. I suoi scatti sono un tripudio di sensualità, merito del suo fare scanzonato e del suo fisico slanciato e prorompente. Jessica Franceschetti, bellezza vicentina, diventa sempre più una celebrità di Instagram e ha ormai sfondato il ‘muro’ del milione di followers. E’ davvero impossibile del resto resistere al suo fascino esuberante e genuino, con delle forme che mettono davvero a dura prova le coronarie dei fan. Nei suoi scatti, spesso, compagno inseparabile è il pallone e in passato ci ha infatti regalato immagini di palleggi spettacolari oltre che seducenti.

Jessica Franceschetti, il lato A straborda dal costume: posa ammaliante, forme sinuose e bollenti

Niente palleggi, questa volta, ma il pallone c’è lo stesso. Jessica lo tiene tra le mani in uno scatto che la ritrae quasi a figura intera, in un costume a pezzo unico che però esalta le sue forme sinuose come e meglio di un bikini. Il lato A è davvero esagerato e quasi straborda dal costume, una visione paradisiaca che accende immediatamente la fantasia. Ma non è certo l’unico dettaglio che salta all’occhio degli attentissimi fan.

Jessica infatti tiene il pallone davanti a sé, all’altezza dell’inguine. E proprio lì, notiamo fuoriuscire dal costume una parte di un tatuaggio nella zona pubica. L’espressione irriverente di Jessica dice tutto. Piace e sa di piacere e i like ne sono una logica conseguenza.