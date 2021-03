Karina Cascella condivide una foto in cui appare in un parco naturale bellissimo, immersa nel verde con un amico

La Cascella fa naso a naso con qualcuno di molto speciale, un coniglietto bellissimo e morbidissimo. Lei commenta scrivendo “La meraviglia“. La scena è davvero tenerissima e dolce, i coniglietti sono tra gli animali più belli e dolci che ci siano. In molti utenti hanno commentato dicendo che i conigli sono animali intelligenti e sorprendenti. Inoltre condividono tanto amore e sono dolci, al contrario di ciò che si pensa. Infatti in molti credono che sono selvatici e quindi non come i cani o i gatti, ma non è vero.

Karina Cascella e la sua visione di se quando era piccola

La Cascella ha sentito il bisogno in un momento così particolare della vita di tutti, dovuto alla pandemia, di condividere il pensiero che aveva di se stessa quando era piccola. La Cascella spiega come si immaginava a 40 anni, ecco le sue parole. “Da piccola mi immaginavo come potessi essere a 40 anni. Immaginavo di avere dei figli, un compagno, di costruire qualcosa di mio…mi immaginavo con taileur scuri (su quello mi sbagliavo) e ocn capelli più corti, di come li portavo allora. Insomma mi vedevo grande..adulta. Oggi mi trovo qui in un momento così particolare per la vita di tutti noi. Incertezze, timori, dubbi sono le parole chiave di questo periodo storico.

Ed io sono qui a sfidare il corso degli eventi, con un pizzico di sana follia e con tanta paura“. L’opinionista di Barbara D’Urso ha voglia di rivalsa, vuole dimostrare cosa è capace di fare e cosa ha fatto in questo periodo in cui nulla aveva più senso e si erano perse le speranze. Lei confida di aver avuto paura come tutti per il momento passato ma nonostante questo ha avuto la forza di guardare oltre. Lei crede molto il quello che ha fatto con il suo ristorante a Bergamo, il Matambre che purtroppo ha visto la luce nel momento più buio mai visto dopo la seconda guerra mondiale probabilmente, per l’Italia.

Un momento in cui ci si è ritrovati tutti chiusi in casa a pregare e sperare che il mondo ricominciasse ad andare. La Cascella ha utilizzato questo tempo per realizzare il suo sogno di aprire un ristorante. Ha curato tutto in ogni dettaglio e il risultato è magnifico, spera solo di poterlo condividere al più presto con i clienti e amici che vorranno andare a trovarla.