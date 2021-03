Ludovica Pagani sempre magnifica sui social network: la bella influencer ha condiviso uno scatto da capogiro in cui indossa un vestito strepitoso.

Ludovica Pagani è sicuramente una delle influencer più amate dagli italiani. La ragazza vanta numeri incredibili su Instagram: il suo account annovera ben 2,6 milioni di followers. La nativa di Bergamo sa come deliziare il suo pubblico e condivide ogni giorno fotografie e stories da urlo in cui mette in mostra le sue forme strepitose e la sua bellezza illimitata.

La classe 1995 è stata inserita in nuovo progetto: è partita infatti la serie A nel mondo eSports. Sempre più utenti giocano con la playstation e diventano campioni di sport virtuali. I giochi di calcio sono ogni anno tra i più venduti al mondo. Questo progetto è sicuramente molto intrigante e stimolante per la bella influencer. La Pagani, in ogni modo, ha fatto impazzire tutti anche oggi condividendo uno scatto da paura in cui sfodera una scollatura generosa.

Ludovica Pagani, scollatura da sogno: che bomba

Ludovica ha condiviso uno scatto mozzafiato su Instagram mostrando a tutti i suoi followers l’outfit scelto per la seconda puntata di eSerie A Tim Fifa21. Il vestito è davvero incantevole ed è dotato di una scollatura estremamente piccante: il lato A della 25enne fa salire la temperatura su Instagram. La showgirl lombarda sfodera anche un sorriso luminoso e contagioso.

Il post ha raccolto numeri incredibili in pochissimo tempo, con 26mila cuoricini in appena 40 minuti. “Sei la perfezione”, “Spacchi”, “Stupenda”, “Che donna”, “Sei una favola”, si legge tra gli innumerevoli commenti. I contenuti che la bella bergamasca condivide online ottengono sempre numeri pazzeschi.

La Pagani, qualche giorno fa, ha lasciato i suoi seguaci a bocca aperta condividendo una fotografia strepitosa in cui indossava un top cortissimo che lasciva il suo ventre totalmente scoperto. L’addome della sexy influencer è meraviglioso.