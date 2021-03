Matrimonio a prima vista Italia 2021, chi sono le coppie in gara e la percentuale di affinità

In onda ora su Real Time la nuova stagione di Matrimonio a prima vista, gli esperti hanno unito le coppie di sconosciuti sulla base di criteri legati alla compatibilità caratteriale

Quattro settimane per conoscersi al massimo, capirsi e scontrarsi, fino al giorno in cui fare poi i contri finali e decidere se perseguire l’avventura iniziata con quel perfetto sconosciuto. È iniziata col botto la nuova edizione di “Matrimonio a prima vista Italia 2021” in onda da stasera su Real Time dopo la messa in onda su Discovery Plus più di un mese fa.

Le coppie sono state unite dagli esperti che anche in questa edizione seguiranno i ragazzi in questa scalata verso i sentimenti. Tra loro immancabili il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nadia Loffredi, e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini.

I giovani invece selezionati sono Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale e, infine, Fabio Peronespolo e Clara Campagnola. Vediamo cosa ha spinto i tre esperti a sceglierli e le varie percentuali di compatibilità.

Le nuove tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia, ecco chi sono

Grandi aspettative si attendono per questa nuova entusiasmante edizione del programma visti gli ascolti di quella appena trascorsa. Nada, Abis e Fabrizio hanno accoppiato i sei giovani sulla base di specifiche affinità caratteriali organizzate poi in percentuale.

Francesco Muzzi e Martina Pedaletti ottengono un buon 82% di compatibilità per via della loro attitudine sportiva e la gran voglia di libertà. Francesco ha 37 anni e fa il taxista a Roma mentre Martina ha 34 anni ed è un’assistente commerciale.

Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale ricevono un 77% di affinità, gli esperti li hanno uniti per il loro desiderio di evadere e scappare dalla stessa Isola dove sono cresciuti. Salvatore ha 32 anni e vive a Messina, mentre Santa 34 ed è di Catania.

Fabio Peronespolo e Clara Campagnola sono quelli con la percentuale più alta, 84%. Sono due ragazzi entrambi molto fragili che possono viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda. Fabio ha 32 anni e vive a Legnano, al momento è disoccupato, Clara, 29 anni ed è di Castrezzato vicino Brescia.