Maurizio Costanzo dice di Belen Rodriguez : “Il suo gesto è stato…”

La bellissima Belen Rodriguez sta vivendo un momento bellissimo. E’ in attesa del secondo figlio ed è più in forma che mai. La maternità le dona e mostra tutta la sua femminilità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez sarà madre per la seconda volta, è in attesa di una bambina di nome Luna Marie. La showgirl argentina aspetta la nascita della piccolina vivendo una storia d’amore travolgente con il compagno Antonino Spinalbanese.

La bella argentina fino all’estate scorsa si struggeva per la fine definitiva del matrimonio con il ballerino Stefano De Martino, padre del suo primogenito Santiago.

La showgirl è stata ospite di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, ed ha manifestato tutte le emozioni che sta provando in questo periodo.

Una tragica notizia colora di nero la storia tra Belen e Antonino (attuale compagno), pochi mesi dopo il loro primo incontro la showgirl rimane incinta ma subito dopo perde il bambino con un aborto spontaneo, per questo fatto doloroso Belen ha sofferto tantissimo ma poi è rimasta nuovamente incinta e il cielo è ritornato azzurro.

LEGGI ANCHE —-> Elisa Isoardi, pronta a partire per l’Honduras. Ma prima chiarisce su Todaro

Cosa pensa Maurizio Costanzo su Belen Rodriguez?

LEGGI ANCHE —-> Justine Mattera: stivali neri, maglietta e il resto è nudità – FOTO

IL celebre Maurizio Costanzo ha manifestato il suo pensiero sulla bellissima Belen in alcune interviste che ha rilasciato: “Non è facile per una donna che ha perso un figlio parlarne in pubblico, né tantomeno in tv. Raccontare l’accaduto significa, per lei, rivivere un dolore terribile e profondo, che non si cancella mai. Per questo il gesto di Belen Rodriguez: a costo di riaprire una ferita, ha svelato quello che è successo per far sentire meno sole le donne che affrontano la stessa perdita”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Il giornalista ha aggiunto: “Quando ci si trova in una situazione del genere, sapere che anche le star ci sono passate e che sono riuscite a superarle può essere di grande conforto”.