Meteo, le previsioni di oggi mercoledì 10 marzo, il VIDEO

Meteo, ecco cosa succede sull’Italia a partire da oggi fino all’arrivo del weekend. Tempo che cambia e pochi cieli azzurri. Tutto quello che c’è da sapere

La bassa pressione insiste ancora per oggi, mercoledì 10 marzo, sul nostro Paese. Se fino a ieri ha stazionato più che altro al centro nella giornata di oggi si muoverà verso il sud portando con sé anche forti venti.

Ecco che così il meteo non sarà bello soprattutto nelle regioni meridionali. Nubi e piogge si faranno sentire soprattutto nel Salento, sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Miglioramento, invece, già da questa mattina, al centro con il sole che prenderà il sopravvento e le nubi di diraderanno lasciando spazio ad una bella giornata quasi di primavera.

Dal nord arriveranno invece dei forti venti che si faranno sentire sia sulla fascia adriatica che tirrenica. Temperature in aumento tra il nord e il centro.

LEGGI ANCHE –> Turismo post-pandemia, nuocerà all’ambiente oppure sarà un bene?

Meteo, le previsioni verso il week end

LEGGI ANCHE –>Bimbo sul sedile posteriore di un’auto assiste ad atroce crimine: la vicenda

Da domani, giovedì 11 marzo, invece, il quadro meteorologico cambierà totalmente. Potremo dire addio al maltempo e accogliere le correnti oceaniche che via via acquisteranno più spazio con un tempo molto tranquillo al centro e al sud. Nella parte settentrionale del Paese, invece, ci sarà maggiore nuvolosità anche se si tratterà di una giornata asciutta e con temperature che saliranno.

Ecco che lasciamo spazio ad un venerdì 12 marzo ad una giornata mite su gran parte dell’Italia, abbandonando però il sole di giovedì. I cieli saranno un po’ grigi con qualche possibilità di precipitazioni tra Liguria e Toscana ma le temperature saranno piacevoli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Stessa cosa sarà per il weekend che ci regalerà quasi due giorni con temperature gradevoli anche se sul finire di domenica le cose potrebbero cambiare in quanto potrebbe tornare l’aria fredda. Ma per avere informazioni più precise bisogna attendere un altro po’.