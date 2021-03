Michela Persico, la palestra in casa è un’esplosione di forme – FOTO

Michela Persico dalla sua nuova casa a Cagliari si allena. Il risultato? Una foto e una posizione perfetta ma l’occhio cade proprio lì

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Michela Persico è tornata in Italia e ora si gode la casa e l’allenamento. Le palestre lo sappiamo sono chiude e allora la bella giornalista sportiva si dà da fare per mantenere il suo bel fisico allenato. Del resto la sua è una famiglia di sportivi. Non si può rilassare e non “competere” con il suo compagno Daniele Rugani. Il calciatore ha passato un periodo in Francia e con lui è volata anche la bella Michela e il loro bambino.

Ma l’esperienza francese è durata poco. Tutti tornati in patria in seguito al colpo di Calciomercato. Rugani viene acquistato dal Cagliari e così Michela, contentissima, può tornare in patria. Si gode il caldo e la bellezza della Sardegna ora. È stata immortalata sulle belle spiagge dell’isola mentre faceva una passeggiata, baciata dal sole.

E così dopo un passaggio a Torino dove i due hanno casa per il cambio di guardaroba, per ora si godono il caldo, la bellezza e la novità della Sardegna.

Michela Persico, posizione perfetta e forme tutte in fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

E proprio da Cagliari e da quella che dovrebbe essere la sua nuova casa, Michela Persico si allena. “Palestra in casa” come lei stessa spiega nel post in una succinta tutina blu. Completo leggins e top molto molto attillati. Le stanno benissimo e soprattutto accentuano le sue forme.

Come sappiamo la bella Michela oltre che una grande professionista è anche una bella donna e in questo caso l’allenamento diventa davvero bollente. È un rincorrersi di forme che dato l’abbigliamento e la posizione si impongono su tutto il resto. Fondoschiena e davanzale più accentuati del solito e quella chioma bionda e fluente che impreziosisce il suo viso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Con tappetino a terra Michela fa stretching. Gamba piegata in avanti e piede a terra, altra gamba tirata verso il sedere e afferrata con le mani. La posizione è correttissima e precisa. Ecco che così il sedere è tutto in fuori e anche il lato A. A dir poco meravigliosa ed i fan la celebrano con like ed emoticon.