Michelle Hunziker, lo scatto sensuale fa sognare: che bambola – FOTO

Michelle Hunziker non smette di far sognare: la conduttrice ha condiviso uno scatto favoloso su Instagram.

Instagram è uno dei social network più utilizzati al mondo. Gli utenti postano fotografie, stories, reel, video e possono scrivere agli altri sia con commenti che con messaggi privati. Trascorrendo alcuni minuti sul servizio di rete sociale è facile imbattersi in scatti bollenti e spettacolari: diverse ragazze sfruttano la vetrina per raggiungere maggiore popolarità. Tra le innumerevoli bellezze, non può non esserci Michelle Hunziker. La conduttrice non ha bisogno di raggiungere la notorietà, ma utilizza la piattaforma per mostrare scatti favolosi ai suoi followers.

La nativa di Sorengo è dotata di una sensualità fuori dal comune e la sua bellezza è decisamente abbagliante. La 44enne è molto attiva sui network e spesso sorprende la sua platea di ammiratori condividendo fotografie sempre più belle e intriganti. L’ultima foto apparsa sul suo profilo ufficiale è stratosferica: se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Michelle Hunziker, bellezza e sensualità: una bambola

Michelle Hunziker usa i social per condividere con i seguaci anche le sue emozioni e i suoi stati d’animo. La conduttrice svizzera, in questi giorni, ha mostrato a tutti la sua tristezza verso il ritorno della didattica a distanza. Le sue figlie e gli studenti italiani devono seguire le lezioni da casa in queste settimane difficili a causa dell’emergenza coronavirus.

La Hunziker, in ogni modo, ha deliziato tutti quest’oggi condividendo una fotografia pazzesca. La sua posa intriga decisamente i fan, mentre il suo sguardo è magnetico e strepitoso. La bellezza del suo viso è abbagliante: la classe 1977 è letteralmente una bambola. L’ex modella riesce ancora a sorprendere tutti con la sua sensualità e la sua femminilità. Il post ha già inanellato 12mila cuoricini in appena 45 minuti.

Michelle, qualche settimana fa, ha bloccato Instagram pubblicando una fotografia mostruosa: la 44enne stava distesa nel letto e piazzò il suo incredibile décolleté in primissimo piano.