Quanto guadagna un rider, le cifre a confronto

Quanto guadagna un rider ve lo siete mai chiesto? Ecco le cifre che i facchini ricevono per le consegna, dall’Italia alla Svezia

I rider sono stati e lo sono tutt’ora sotto la lente d’ingrandimento. Un lavoro che è esploso negli ultimi anni con l’accentuarsi e il diffondersi del food delivery. Ma chi sono davvero? Sono i facchini che consegnano il cibo a domicilio e che usano le biciclette o il motorino. Se ne vedono tantissimi nelle città che sfrecciano con la loro bike da un quartiere all’altro, suonano alle porte e ripartono verso un nuovo ordine.

Di loro si è parlato molto per via delle condizioni di lavoro e delle assunzioni occasionali che invece dovrebbero essere cambiate assicurando maggiori garanzie. In Italia sarebbero tantissimi, impiegati con le più note catene di delivery dedicate al cibo. E la situazione non cambia nemmeno negli altri Paesi europei.

Ordinare e magiare il cibo a casa è diventato uno dei trend più seguiti degli ultimi anni e con la pandemia in corso la cosa si è accentuata. Ed ecco che così la figura del rider diventa essenziale e sempre più ricercata. Ma quanto guadagna un rider in tutta Europa? Il calcolo non è semplice.

Quanto guadagna un rider, dalla Svezia all’Italia

Capire quanto guadagna un rider in tutta Europa non è facile perché non ci sono ancora dei tabulati specifici. Si cambia da Paese a Paese, ma molto incide anche sul mezzo che si usa e il giorno della settimana nel quale si effettua la consegna.

I dati che oggi sono disponibili e che riporta il sito tuenumbers.it sono estrapolati dalle interviste fatte dall’Eurofound, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

È la Svezia il Paese in cui un rider guadagna di più: 11 euro l’ora durante la settimana e 13 nei fine settimana. Si piazza seconda la Francia dove chi consegna il cibo a domicilio guadagna 7,50 euro all’ora nei giorni feriali e 11,50 euro nel weekend, a cui va aggiunto un bonus di 2 euro a consegna.

E l’Italia? Per il Belpaese sono disponibili sono i dati di Deliveroo e Foodora (presa in esame prima di essere acquisita da Glovo). Il primo calcola la paga in base al mezzo di trasporto che il rider usa: 7 euro all’ora per i facchini che si spostano in bici, 8,50 euro per chi utilizza il motorino. Il secondo, invece, calcola 8 euro all’ora più bonus di consegna di 4 euro ad ordine.