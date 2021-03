Se siete alla ricerca di uno scrub per le vostre gambe in grado di esfoliare in maniera efficace la pelle e con effetto snellente siete nel posto giusto.

In pochi minuti, infatti, potrete preparare una ricetta fai da te che vi aiuterà a mantenere le vostre gambe snelle e compatte. Per fare in modo che la vostra pelle sia in salute e ben idratata è necessario prendersi cura del proprio corpo utilizzando prodotti in grado di levigarla, eliminando lo strato più superficiale.

Sulla pelle, infatti, si depositano le cellule morte e tossine che vanno eliminate per consentire la rigenerazione dell’epidermide. Di conseguenza, per fare ciò è necessario l’utilizzo di uno scrub. Se poi volete ottenere il maggiore beneficio da quest’ultimo, applicatelo mentre fate la doccia.

Lo scrub snellente di cui vi parliamo deve essere massaggiato diversi minuti sulle vostre gambe effettuando dei movimenti circolari, partendo dal basso in modo tale da attivare la circolazione.

La ricetta dello scrub per gambe snelle

Veniamo ora alla ricetta dello scrub snellente fai da te. Per preparare lo scrub vi occorrono:

olio extravergine d’oliva, 3 cucchiai

sale marino grosso, 3 cucchiai

Olio essenziale di limone o rosmarino , 20 gocce

, 20 gocce Olio di mandorle dolci, 3 cucchiai

Per prima cosa, per realizzare il vostro scrub snellente fai da te versate all’interno di un barattolo con chiusura ermetica gli ingredienti, facendo attenzione ad aggiungerli uno alla vota. Con l’aiuto di un cucchiaio in legno mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo, dopodichè, potete procedere al suo utilizzo nelle modalità spiegate sopra.

Per quanto riguarda la conservazione, il composto si conserva all’interno del barattolo per almeno 3 mesi, a patto che sia provvisto di chiusura ermetica e si trovi in un luogo fresco e asciutto.

Si tratta di uno scrub dalle straordinarie proprietà snellenti e leviganti grazie alla presenza di sostanze antiossidanti e altamente nutrienti, in grado di donare una maggiore elasticità alla pelle.

Dopo pochi utilizzi noterete la pelle morbida, liscia e tonica oltre che un’attenuazione delle smagliature. Detto ciò, non vi resta che provare!